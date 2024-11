Vláda SR vyčlenila dotáciu na projekt 1. detského hospicu na Slovensku

Topoľčianky 27. novembra (TASR) - Vláda SR podporí projekt výstavby detského hospicu v Nitre. Ako uviedol premiér Robert Fico (Smer-SD) na výjazdovom rokovaní vlády v Topoľčiankach, na prípravu projektovej dokumentácie získa Nitriansky samosprávny kraj (NSK) dotáciu 300.000 eur.



Premiér pripomenul, že podobné zariadenie na Slovensku momentálne chýba. "Ideme preto do tohto smutného projektu, ktorý však potrebujeme pre celé Slovensko. Detský hospic nemáme, preto chce vláda v tomto smere maximálne pomôcť samosprávnemu kraju," skonštatoval.



Podľa predsedu NSK Branislava Becíka vláda výstavbu hospicu podporila naprieč všetkými ministerstvami. "Vyhodnotila ho ako potrebný, keďže takéto zariadenie nám chýba. Najbližší projekt je v Českej republike v Brne a my sme sa ním inšpirovali. Slúžiť bude pre zomierajúce deti v poslednom štádiu života. Vláda na tento účel vyčlenila prostriedky a my začneme s prípravou. Predpokladáme, že asi osem mesiacov bude trvať súťaž na projektovú dokumentáciu, následne nejaký čas zaberie obstarávanie dodávateľa diela. Myslím si, že v roku 2026 by sme mohli začať stavať," povedal Becík.



Nový detský hospic má podľa predsedu NSK stáť v Nitre v areáli Zariadenia sociálnych služieb Borinka. "Máme urobenú štúdiu, z ktorej vychádzala aj vláda. V Borinke je pomerne veľký priestor, kde by sa takéto zariadenie dalo umiestniť. Jeho predpokladaná kapacita je približne 20 detí. Súčasne s prípravou projektu však musíme pracovať aj na zmene legislatívy, ktorá pozná zdravotnícke a zariadenia sociálnych služieb, ale detský hospic nie. Mojou úlohou teda bude, aby sme to prostredníctvom zmeny zákona upravili," doplnil Becík, ktorý je aj poslancom Národnej rady SR za Hlas-SD.