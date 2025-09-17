< sekcia Regióny
Vláda vyčlení na novembrové BRATISLAVAI Forum vyše 800.000 eur
Autor TASR
Bratislava 17. septembra (TASR) - V Bratislave sa 23. až 26. novembra uskutoční BRATISLAVAI Forum, séria medzinárodných podujatí o budúcnosti umelej inteligencie a vzdelávania. Spája sa s 25. výročím vstupu Slovenska do OECD. Na organizačné a finančné zabezpečenie vláda vyčlení 817.628 eur. Vyplýva to zo schváleného návrhu, ktorý na stredajšie rokovanie vlády predložili minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže Tomáš Drucker (Hlas-SD), minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár (Smer-SD) a ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS).
Súčasťou fóra bude aj ôsme Globálne fórum o budúcnosti vzdelávania a zručností 2040 pod záštitou OECD. „Toto významné medzinárodné fórum sa zameria na dlhodobé globálne trendy vo vzdelávaní a vytvorí priestor na výmenu skúseností medzi vládnymi predstaviteľmi, odborníkmi z technologického sektora, medzinárodnými organizáciami a ďalšími kľúčovými aktérmi,“ priblížil predkladateľ.
Dôležitou časťou podujatí bude aj stretnutie ministrov školstva o budúcnosti umelej inteligencie vo vzdelávaní. Ďalším bodom programu je aj galavečer 25 rokov spolu - OECD a Slovensko, ktorého hlavným organizátorom je Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.
Výdavky na zabezpečenie podujatí budú hradené z kapitoly Všeobecná pokladničná správa na rok 2025. Celkové náklady vo výške 817.628 eur sa rozdelia medzi rezort školstva (577.912 eur), zahraničných vecí (121.716 eur) a kultúry (118.000 eur).
