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VIDEO: Vláda vyčlenila pre severovýchod Slovenska vyše 3,3 milióna eur
Okrem desiatok menších položiek vláda schválila aj väčšie alokácie.
Autor TASR,aktualizované
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Malcov 24. júna (TASR) - Vláda na stredajšom výjazdovom rokovaní v obci Malcov (okres Bardejov) vyčlenila viac ako 3,3 milióna eur pre obce i subjekty v okresoch severovýchodného Slovenska. Vyše 2,4 milióna eur z tejto sumy je určených na konkrétne projekty samospráv a organizácií pôsobiacich na území okresov Bardejov, Levoča, Snina a Poprad. Kabinet tiež schválil úlohy pre jednotlivé rezorty, ktoré majú v regióne priniesť zlepšenia v sociálnej a hospodárskej oblasti.
Okrem desiatok menších položiek vláda schválila aj väčšie alokácie. Pre Ľubovniansku nemocnicu schválila 250.000 eur na dofinancovanie CT prístroja, mesto Medzilaborce dostane 150.000 eur na zabezpečenie prístrojového vybavenia ambulancií Centra integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti.
Sumu 50.000 eur schválil kabinet pre Gréckokatolícku cirkev, farnosť Kružlov na rekonštrukciu a záchranu Národnej kultúrnej pamiatky dreveného chrámu sv. Lukáša v obci Krivé, takisto pre Rímskokatolícku cirkev, farnosť Levoča na vybudovanie výťahu pre imobilných pútnikov v Pútnickom dome na Mariánskej hore v Levoči. Rovnaká suma pomôže Nemocnici Snina pri nákupe prístrojového vybavenia - gastroskopu a kolonoskopu.
Hostiteľská obec stredajšieho rokovania, obec Malcov, bude môcť použiť 55.000 eur na výstavbu prístupovej komunikácie k obecnému cintorínu a obnovu Domu nádeje v obci. Mesto Bardejov dostane 60.000 eur na výstavbu miestnej dopravnej infraštruktúry.
Vláda tiež schválila 80.000 eur, ktorými podporí konanie hudobného festivalu Rock pod kameňom v Snine. Premiér ešte pred diskusiou o navrhovaných alokáciách a opatreniach priznal, že toto rozhodnutie môže byť vnímané ako kontroverzné. „Som ochotný kritiku zniesť, považujem za správne podporiť jedno z najväčších hudobných podujatí v tomto regióne, ktoré navštevujú aj ľudia z iných regiónov Slovenska,“ vysvetlil premiér.
Po prerokovaní analýzy sociálno-ekonomickej situácie a vybraných problémov všetkých štyroch okresov je súčasťou uznesenia vyše 30 konkrétnych úloh pre jednotlivé rezorty a ministrov.
Ministerstvo životného prostredia a Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR majú vytvoriť spoločný koordinačný mechanizmus na preverenie možnosti zabezpečenia záložného zdroja pitnej vody pre východné Slovensko, prostredníctvom preskúmania alternatívy výstavby vodárenskej nádrže Tichý Potok.
MIRRI má tiež v spolupráci so všetkými dotknutými subjektmi preskúmať možnosti realizácie mostného prepojenia cez rieku Ondava medzi obcami Dlhé Klčovo a Nižný Hrušov s využitím dočasného vojenského mosta.
Minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) má zabezpečiť do konca roka 2027 vypracovanie štúdie realizovateľnosti preloženia úseku cesty I/66 Poprad Juh - Poprad východ.
Ministrovi zdravotníctva Kamilovi Šaškovi (Hlas-SD) dala vládu úlohu do konca septembra vypracovať a zaviesť metodiku zonácie všeobecných nemocníc na účely kompenzácie v rámci úhradových mechanizmov zdravotných poisťovní, „zohľadňujúcu geografickú odľahlosť regiónov, dostupnosť ústavnej zdravotnej starostlivosti a mieru deficitu personálnych kapacít zdravotníckych pracovníkov“.
Rezort práce, sociálnych vecí a rodiny má posúdiť možnosti návratu k realizácii pôvodného plánu komplexnej obnovy štátnej budovy Školiaceho centra Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny v historickom centre Levoče. Od rezortu školstva, výskumu, vývoja a mládeže sa očakáva posúdenie vhodných foriem podpory Spojenej školy internátnej v Levoči, ktorá má viac ako storočnú tradíciu v jedinečnom vzdelávaní nevidiacich a slabozrakých detí.
Ministerstvo kultúry má zasa posúdiť vhodné formy podpory a rozvoja múzejných, galerijných a digitálnych expozícií zameraných na trvalú prezentáciu jedinečného kultúrneho dedičstva a diela Majstra Pavla z Levoče, s cieľom posilniť jeho kultúrno-edukačný význam a medzinárodnú atraktivitu v rámci svetového dedičstva UNESCO.
Rezort cestovného ruchu a športu dostal viacero úloh, ktoré majú podporiť rozvoj cestovného ruchu v regióne so zameraním na potenciál prírodných a kultúrnych jedinečností regiónu, rovnako má rezort Rudolfa Huliaka (nezávislý) posúdiť možnosti zabezpečenia obnovy a výstavby športovísk v obci Vikartovce.
Okrem desiatok menších položiek vláda schválila aj väčšie alokácie. Pre Ľubovniansku nemocnicu schválila 250.000 eur na dofinancovanie CT prístroja, mesto Medzilaborce dostane 150.000 eur na zabezpečenie prístrojového vybavenia ambulancií Centra integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti.
Sumu 50.000 eur schválil kabinet pre Gréckokatolícku cirkev, farnosť Kružlov na rekonštrukciu a záchranu Národnej kultúrnej pamiatky dreveného chrámu sv. Lukáša v obci Krivé, takisto pre Rímskokatolícku cirkev, farnosť Levoča na vybudovanie výťahu pre imobilných pútnikov v Pútnickom dome na Mariánskej hore v Levoči. Rovnaká suma pomôže Nemocnici Snina pri nákupe prístrojového vybavenia - gastroskopu a kolonoskopu.
Hostiteľská obec stredajšieho rokovania, obec Malcov, bude môcť použiť 55.000 eur na výstavbu prístupovej komunikácie k obecnému cintorínu a obnovu Domu nádeje v obci. Mesto Bardejov dostane 60.000 eur na výstavbu miestnej dopravnej infraštruktúry.
Vláda tiež schválila 80.000 eur, ktorými podporí konanie hudobného festivalu Rock pod kameňom v Snine. Premiér ešte pred diskusiou o navrhovaných alokáciách a opatreniach priznal, že toto rozhodnutie môže byť vnímané ako kontroverzné. „Som ochotný kritiku zniesť, považujem za správne podporiť jedno z najväčších hudobných podujatí v tomto regióne, ktoré navštevujú aj ľudia z iných regiónov Slovenska,“ vysvetlil premiér.
Po prerokovaní analýzy sociálno-ekonomickej situácie a vybraných problémov všetkých štyroch okresov je súčasťou uznesenia vyše 30 konkrétnych úloh pre jednotlivé rezorty a ministrov.
Ministerstvo životného prostredia a Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR majú vytvoriť spoločný koordinačný mechanizmus na preverenie možnosti zabezpečenia záložného zdroja pitnej vody pre východné Slovensko, prostredníctvom preskúmania alternatívy výstavby vodárenskej nádrže Tichý Potok.
MIRRI má tiež v spolupráci so všetkými dotknutými subjektmi preskúmať možnosti realizácie mostného prepojenia cez rieku Ondava medzi obcami Dlhé Klčovo a Nižný Hrušov s využitím dočasného vojenského mosta.
Minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) má zabezpečiť do konca roka 2027 vypracovanie štúdie realizovateľnosti preloženia úseku cesty I/66 Poprad Juh - Poprad východ.
Ministrovi zdravotníctva Kamilovi Šaškovi (Hlas-SD) dala vládu úlohu do konca septembra vypracovať a zaviesť metodiku zonácie všeobecných nemocníc na účely kompenzácie v rámci úhradových mechanizmov zdravotných poisťovní, „zohľadňujúcu geografickú odľahlosť regiónov, dostupnosť ústavnej zdravotnej starostlivosti a mieru deficitu personálnych kapacít zdravotníckych pracovníkov“.
Rezort práce, sociálnych vecí a rodiny má posúdiť možnosti návratu k realizácii pôvodného plánu komplexnej obnovy štátnej budovy Školiaceho centra Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny v historickom centre Levoče. Od rezortu školstva, výskumu, vývoja a mládeže sa očakáva posúdenie vhodných foriem podpory Spojenej školy internátnej v Levoči, ktorá má viac ako storočnú tradíciu v jedinečnom vzdelávaní nevidiacich a slabozrakých detí.
Ministerstvo kultúry má zasa posúdiť vhodné formy podpory a rozvoja múzejných, galerijných a digitálnych expozícií zameraných na trvalú prezentáciu jedinečného kultúrneho dedičstva a diela Majstra Pavla z Levoče, s cieľom posilniť jeho kultúrno-edukačný význam a medzinárodnú atraktivitu v rámci svetového dedičstva UNESCO.
Rezort cestovného ruchu a športu dostal viacero úloh, ktoré majú podporiť rozvoj cestovného ruchu v regióne so zameraním na potenciál prírodných a kultúrnych jedinečností regiónu, rovnako má rezort Rudolfa Huliaka (nezávislý) posúdiť možnosti zabezpečenia obnovy a výstavby športovísk v obci Vikartovce.