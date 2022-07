Vláda vyhlásila mimoriadnu situáciu na znečistenej rieke Slaná

Bratislava 20. júla (TASR) - Vláda vyhlásila mimoriadnu situáciu na rieke Slaná, ktorá je od februára znečistená banskými vodami. Mimoriadna situácia bude platiť pre okresy Rožňava, Revúca a Rimavská Sobota. Rozhodla o tom na stredajšom rokovaní.



"Cieľom vyhlásenia mimoriadnej situácie je vytvoriť podmienky pre prijatie nevyhnutných opatrení na zamedzenie zhoršovania ukazovateľov kvality vôd a zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti v súvislosti so vstupom kontaminovaných banských vôd do vodného toku Slaná z banskej činnosti v katastri obce Nižná Slaná," ozrejmilo ministerstvo životného prostredia.



Šéf envirorezortu Ján Budaj (OĽANO) má zabezpečiť prieskum, vypracovanie odborných materiálov a analýzu najlepších technologických postupov potrebných na obnovenie pôvodného stavu vodných útvarov rieky. Minister financií Igor Matovič (OĽANO) má spolupracovať pri zabezpečení financií, ktoré budú určené na zlepšenie stavu toku. Materiál tiež ukladá ministrovi hospodárstva Richardovi Sulíkovi (SaS) prijímať ďalšie opatrenia na znižovanie znečisťovania Slanej.



Rieka Slaná sa dočervena sfarbila v polovici februára v dôsledku vytekania banských vôd zo železorudnej bane v areáli bývalého banského podniku Siderit. Výsledky prvotného rozboru vody v rieke preukázali 12-násobne prekročenú hodnotu železa. Analýza potvrdila aj zvýšenú hodnotu mangánu, síranov a výskyt arzénu. V polovici júna zrealizovali v bani práce s cieľom prispieť k zníženiu vytekania silne mineralizovaných vôd do rieky.