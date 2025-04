Vladyka Jonáš Maxim bude sláviť liturgiu s obradom umývania nôh

Prešov 17. apríla (TASR) - Prešovský arcibiskup metropolita a hlava Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku vladyka Jonáš Maxim bude vo štvrtok na poludnie v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove sláviť svätú liturgiu sv. Bazila Veľkého s večierňou v spoločenstve niekoľko desiatok kňazov pôsobiacich v Prešove. Ako pre TASR uviedol hovorca Prešovskej archieparchie Michal Pavlišinovič, slávením tejto veľkoštvrtkovej bohoslužby si kňazi pripomínajú ustanovenie dvoch významných sviatostí - tajomstiev Eucharistie a kňazstva.



„Evanjeliová zvesť, ktorá zaznieva pri liturgii, spomína udalosť Poslednej večere Ježiša Krista s jeho apoštolmi, pri ktorej ustanovil tradíciu ‚lámania chleba‘, ktorú Cirkev označuje za prvú liturgiu. Zároveň evanjelium zachytáva Judášovu zradu a Petrovo zapretie,“ povedal Pavlišinovič.



Bohoslužba veľkého štvrtka je zakončená obradom umývania nôh, kedy diakon podľa jeho slov opäť číta evanjelium o Poslednej večeri, avšak všetky tieto evanjeliové udalosti sa aj scénicky odohrávajú v chráme.



„Ježiša Krista predstavuje biskup, v tomto prípade vladyka Jonáš Maxim, a spolu s ním tvoria spoločenstvo večeradla 12 vybraní kňazi. V tomto Jubilejnom roku, ktorý slávi Cirkev, sú to kňazi oslavujúci životné jubileum - 30, 40, 50 či 60 rokov. Svätého apoštola Petra predstavuje protosynkel archieparchie archimandrita Marek Durlák. Vladyka Jonáš sa postupne vyzlieka z biskupského rúcha, prepáše sa bielou zásterou a rad radom umýva svojim kňazom nohy, utiera ich zásterou a bozkáva. Presne podľa vzoru Ježiša Krista,“ priblížil Pavlišinovič.



Tento znak podľa neho veľmi výrečne poukazuje na Kristovu lásku. „Týmto umytím nôh Ježiš Kristus zdôraznil, že neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby slúžil. Urobil to pred svojou smrťou a slávnym vzkriesením. Svojou Paschou urobil najväčšiu službu hriešnemu ľudstvu a otvoril bránu do večného života, pretože zvíťazil nad smrťou,“ doplnil Pavlišinovič.



Večer o 18.00 h bude vladyka Jonáš sláviť Utiereň svätých Kristových strastí.