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Vlak z Myjavy do Trenčína narazil do nákladného auta
Železničnú jednokoľajovú dopravu z dôvodu dokumentovania udalosti v úseku zastavili.
Autor TASR
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Hrachovište 25. novembra (TASR) - Vlak v stredu dopoludnia medzi obcami Hrachovište a Višňové v okrese Nové Mesto nad Váhom narazil do prevráteného nákladného vozidla. K nehode došlo pri ceste III/1229, nikto sa pri nej nezranil. Okolnosti zrážky polícia vyšetruje. TASR o tom informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Ingrid Krajčíková.
„Nákladné motorové vozidlo z doposiaľ nezistených príčin zišlo z vozovky do koľajiska, kde sa prevrátilo. Následne do prevráteného vozidla narazil osobný vlak smerujúci z Myjavy do Trenčína,“ opísala Krajčíková. Ozrejmila, že vo vlaku ani v nákladnom vozidle nedošlo k zraneniu osôb.
Vodiča nákladného vozidla a rušňovodiča polícia na mieste podrobila dychovým skúškam, ktoré skončili s negatívnym výsledkom merania. „Orientačná skúška na zistenie prítomnosti návykových látok u vodiča nákladného vozidla skončila s pozitívnym výsledkom merania, čo bude predmetom ďalšieho skúmania,“ doplnila.
Železničnú jednokoľajovú dopravu z dôvodu dokumentovania udalosti v úseku zastavili. „Na mieste aktuálne polícia zabezpečuje úkony, ktorých cieľom je riadne objasnenie okolností a príčin tejto udalosti,“ priblížila Krajčíková.
Polícia podľa nej žiada vodičov, aby sa tomuto úseku cesty radšej vyhli a na prejazd využili alternatívne trasy. Situáciu budú policajti priebežne monitorovať a o prípadných zmenách informovať.
„Nákladné motorové vozidlo z doposiaľ nezistených príčin zišlo z vozovky do koľajiska, kde sa prevrátilo. Následne do prevráteného vozidla narazil osobný vlak smerujúci z Myjavy do Trenčína,“ opísala Krajčíková. Ozrejmila, že vo vlaku ani v nákladnom vozidle nedošlo k zraneniu osôb.
Vodiča nákladného vozidla a rušňovodiča polícia na mieste podrobila dychovým skúškam, ktoré skončili s negatívnym výsledkom merania. „Orientačná skúška na zistenie prítomnosti návykových látok u vodiča nákladného vozidla skončila s pozitívnym výsledkom merania, čo bude predmetom ďalšieho skúmania,“ doplnila.
Železničnú jednokoľajovú dopravu z dôvodu dokumentovania udalosti v úseku zastavili. „Na mieste aktuálne polícia zabezpečuje úkony, ktorých cieľom je riadne objasnenie okolností a príčin tejto udalosti,“ priblížila Krajčíková.
Polícia podľa nej žiada vodičov, aby sa tomuto úseku cesty radšej vyhli a na prejazd využili alternatívne trasy. Situáciu budú policajti priebežne monitorovať a o prípadných zmenách informovať.