Vlak prepálil trakčné vedenie: Pri Kraľovanoch je obmedzená doprava
Od 8.00 h bola obnovená jazda vlakov cez ŽST Kraľovany po párnej skupine koľají.
Autor TASR
Kraľovany 9. januára (TASR) - Železničná doprava bola v piatok ráno od 7.31 h prerušená v železničnej stanici (ŽST) Kraľovany. Vlak v stanici pri zdvíhaní zberača prepálil trakčné vedenie na 1. staničnej koľaji. Pre TASR to potvrdil odbor komunikácie a marketingu Železníc Slovenskej republiky (ŽSR).
„Od 8.00 h bola obnovená jazda vlakov cez ŽST Kraľovany po párnej skupine koľají. Naši zamestnanci pracujú na odstránení poruchy a obnovenie dopravy aj po nepárnej skupine koľají očakávame približne do dvoch hodín,“ uviedli zo ŽSR.
