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Vlak s historickým rušňom Cecaňa sa vydá v júli do českých Zlatých Hôr
Vlak vyrazí vo štvrtok (2. 7.) ráno z Bratislavy smerom do Brna, kde bude cieľom návšteva Katedrály sv. Petra a Pavla.
Autor TASR
Bratislava 7. júna (TASR) - Milovníci historických vlakov a cestovania si začiatkom júla prídu opäť na svoje. Vlak ťahaný historickým motorovým rušňom T478.1201, prezývaným Cecaňa, sa vydá na ďalšiu jazdu, tentoraz na štvordňový turisticko-cyklistický poznávací výlet do Jeseníkov a sliezskeho mesta Zlaté Hory. Pre TASR to uviedol František Šiller z občianskeho združenia Albatros klub.
Vlak vyrazí vo štvrtok (2. 7.) ráno z Bratislavy smerom do Brna, kde bude cieľom návšteva Katedrály sv. Petra a Pavla. Z Brna sa cestujúci presunú do mesta Prostějov, kde budú môcť navštíviť Botanickú záhradu, Zámok Prostějov či Radničnú vežu. Jazdu ukončí vlak v obci Třemešná, kde je naplánované prenocovanie v okolí úzkorozchodnej železnice - „Osoblažky“.
V piatok (3. 7.) je naplánovaná jazda touto úzkorozchodnou železničnou traťou, návšteva Dívčího hradu, prechádzka do obce Liptaň a okolo Bludného balvanu späť k vlaku v Třemešnej. Odtiaľ povedie jazda cez poľské Glucholazy do stanice Jeseník, kde je v pláne návšteva kúpaliska, a následne bude cesta pokračovať do cieľovej stanice Zlaté Hory.
„Sobotný (4. 7.) program je bohatý na výber. V ponuke je ryžovanie zlata, turistika na Biskupskú kupu, prehliadka kostola a sv. omša za výletníkov, Legionársky vlak, jarmok na stanici a ďalšie zaujímavé miesta,“ priblížil Šiller.
V nedeľu (5. 7.), cestou späť do Bratislavy, zastaví vlak ešte v meste Bruntál, kde si budú môcť cestujúci pozrieť zámok.
Albatros klub je občianske združenie, ktoré píše svoju históriu od roku 1990. Jeho členovia sa starajú o najväčší, najťažší a najrýchlejší parný rušeň vyrobený v Československu - rušeň 498.104 Albatros, taktiež prototyp motorového rušňa T478.1201 Cecaňa, motorový rušeň 754.071 Okuliarnik a prototyp elektrického rušňa ES499.0001 Dvojprúdovka.
Vlak vyrazí vo štvrtok (2. 7.) ráno z Bratislavy smerom do Brna, kde bude cieľom návšteva Katedrály sv. Petra a Pavla. Z Brna sa cestujúci presunú do mesta Prostějov, kde budú môcť navštíviť Botanickú záhradu, Zámok Prostějov či Radničnú vežu. Jazdu ukončí vlak v obci Třemešná, kde je naplánované prenocovanie v okolí úzkorozchodnej železnice - „Osoblažky“.
V piatok (3. 7.) je naplánovaná jazda touto úzkorozchodnou železničnou traťou, návšteva Dívčího hradu, prechádzka do obce Liptaň a okolo Bludného balvanu späť k vlaku v Třemešnej. Odtiaľ povedie jazda cez poľské Glucholazy do stanice Jeseník, kde je v pláne návšteva kúpaliska, a následne bude cesta pokračovať do cieľovej stanice Zlaté Hory.
„Sobotný (4. 7.) program je bohatý na výber. V ponuke je ryžovanie zlata, turistika na Biskupskú kupu, prehliadka kostola a sv. omša za výletníkov, Legionársky vlak, jarmok na stanici a ďalšie zaujímavé miesta,“ priblížil Šiller.
V nedeľu (5. 7.), cestou späť do Bratislavy, zastaví vlak ešte v meste Bruntál, kde si budú môcť cestujúci pozrieť zámok.
Albatros klub je občianske združenie, ktoré píše svoju históriu od roku 1990. Jeho členovia sa starajú o najväčší, najťažší a najrýchlejší parný rušeň vyrobený v Československu - rušeň 498.104 Albatros, taktiež prototyp motorového rušňa T478.1201 Cecaňa, motorový rušeň 754.071 Okuliarnik a prototyp elektrického rušňa ES499.0001 Dvojprúdovka.