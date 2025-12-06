< sekcia Regióny
Vlak s historickými vozňami spestrí sobotu v Rajeckej doline

Autor TASR
Žilina/Rajecké Teplice 6. decembra (TASR) - Mikulášsku sobotu v Rajeckej doline spestrí jazda vlakom s historickými vozňami. Považské múzeum v spolupráci so Spoločnosťou Považskej dráhy Žilina pripravilo podujatie Mikuláš v múzeu dopravy. Informoval o tom správca Múzea dopravy v Rajeckých Tepliciach Peter Šimko.
Historické vozne vyrazia zo železničnej stanice v Žiline o 13.30 h. V cene spiatočného lístka je pritom aj prehliadka múzea dopravy a stretnutie s Mikulášom, anjelom a čertom. Návštevníci z Rajeckých Teplíc a okolia môžu múzeum navštíviť už od 13.15 h a následne sa previezť historickým vlakom do Rajca. Spiatočný vlak do Žiliny vyrazí z Rajca o 15.47 h.
„Tohtoročné podujatie je o to špeciálnejšie, že balíčky plné sladkostí a ovocia budú prichystané v krásnych zreštaurovaných saniach. Tieto historické šesťmiestne záprahové sane pochádzajú z okolia Bardejova a do zbierky nášho múzea sa dostali v 80. rokoch minulého storočia,“ poznamenal Šimko.
Doplnil, že ich reštaurovanie trvalo takmer dva roky a do múzea dopravy sa vrátili len nedávno. „Návštevníci tak budú mať jedinečnú príležitosť ich nielen vidieť, ale sa spolu s Mikulášom v nich aj odfotiť,“ dodal správca Múzea dopravy v Rajeckých Tepliciach.
