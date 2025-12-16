Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
16. december 2025
VLAK SA ZRAZIL S AUTOM: Incident sa stal v Bratislave

Snímka z miesta nehody. Foto: Facebook Polícia SR - Bratislavský kraj

Premávku usmerňujú policajné hliadky.

Autor TASR
Bratislava 16. decembra (TASR) - Na železničnom priecestí na Ivanskej ceste v Bratislave došlo v utorok krátko po 20.15 h k zrážke vlaku a auta. Pri zrážke sa nikto nezranil. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave o tom informovalo na sociálnej sieti s tým, že policajti aktuálne dokumentujú okolnosti nehody.

„Podľa doterajších informácií vodič vozidla pri prechádzaní priecestím v smere na Trnavskú cestu vošiel s vozidlom na koľajisko, kde vozidlo zostalo zakliesnené. Pred prejazdom vlaku týmto úsekom vodič z vozidla stihol vyjsť,“ priblížili policajti.

Premávku usmerňujú policajné hliadky. Vodičov vyzývajú, aby pri prejazde týmto úsekom zvýšili svoju opatrnosť a riadili sa pokynmi polície.

