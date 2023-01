Vlakom na lyžovačku:Do Vyšehradného sa môžete dostať aj inak ako autom

Prievidza/Nitrianske Pravno 4. januára (TASR) - Záujemcovia sa budú môcť na lyžovačku či turistiku do Vyšehradného, časti Nitrianskeho Pravna dopraviť z Handlovej a Prievidze vlakom. Akciu Vlakom na lyžovačku pripravil Prievidzský Parostrojný Spolok spolu s ďalšími partnermi, jazdy naplánovali v štyroch termínoch.



"Vlaky budú vypravené z Handlovej cez Prievidzu do Nitrianskeho Pravna a späť. V Nitrianskom Pravne bude autobusový prípoj na vlek do Vyšehradného, kde sa bude konať lyžovačka a sánkovačka, v prípade zlých snehových podmienok turistika po okolí," priblížil Prievidzský Parostrojný Spolok.



Jazdy naplánoval na štyri soboty, 7. a 21. januára, 4. a 18. februára. Podrobné informácie o cestovnom poriadku nájdu záujemcovia na stránke spolku na sociálnej sieti.