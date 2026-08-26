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Vlaková patrola bude súčasťou DOD v Prezidentskom paláci v Bratislave
Hrdinovia vlakovej patroly návštevníkom hravou formou priblížia cestovanie vlakom, zásady bezpečného a slušného správania aj tradičné železničiarske povolania.
Autor TASR
Bratislava 26. augusta (TASR) - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) bude aj tento rok súčasťou Dňa otvorených dverí (DOD) v Prezidentskom paláci v Bratislave. V nedeľu (30. 8.) od 9.30 do 17.30 h sa v rámci podujatia predstavia deťom štyria hrdinovia Vlakovej patroly ZSSK. TASR o tom informoval hovorca ZSSK Ján Baček.
Hrdinovia vlakovej patroly návštevníkom hravou formou priblížia cestovanie vlakom, zásady bezpečného a slušného správania aj tradičné železničiarske povolania. Projekt Vlaková patrola ZSSK učí deti zábavným a zrozumiteľným spôsobom, ako sa vo vlaku správať bezpečne, slušne a zodpovedne a zároveň im približuje ľudí, ktorí každý deň zabezpečujú železničnú dopravu.
Deň otvorených dverí ponúkne program pre celé rodiny. Návštevníci budú môcť nazrieť do reprezentatívnych priestorov Prezidentského paláca, Bratislavského hradu aj Národnej rady SR a počas dňa ich čakajú vystúpenia a aktivity pre rôzne vekové kategórie.
Hrdinovia vlakovej patroly návštevníkom hravou formou priblížia cestovanie vlakom, zásady bezpečného a slušného správania aj tradičné železničiarske povolania. Projekt Vlaková patrola ZSSK učí deti zábavným a zrozumiteľným spôsobom, ako sa vo vlaku správať bezpečne, slušne a zodpovedne a zároveň im približuje ľudí, ktorí každý deň zabezpečujú železničnú dopravu.
Deň otvorených dverí ponúkne program pre celé rodiny. Návštevníci budú môcť nazrieť do reprezentatívnych priestorov Prezidentského paláca, Bratislavského hradu aj Národnej rady SR a počas dňa ich čakajú vystúpenia a aktivity pre rôzne vekové kategórie.