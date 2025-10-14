< sekcia Regióny
Vlakovú dopravu po nehode pri Rožňave by mohli spustiť pred polnocou
Vlaky prestali týmto úsekom premávať pre pondelkovú zrážku rýchlikov R 913 a R 914 Gemeran pri obci Jablonov nad Turňou.
aktualizované
Bratislava 14. októbra (TASR) - Vlakovú dopravu medzi Jablonovom nad Turňou a Lipovníkom v okrese Rožňava po pondelkovej (13. 10.) nehode vlakov pravdepodobne obnovia v utorok pred polnocou. Na sociálnej sieti o tom informovalo ministerstvo dopravy.
"Železnice Slovenskej republiky momentálne finišujú s opravami trate, zvyšky poškodených vlakov už sú z miesta odvezené," spresnil rezort.
Vlaky prestali týmto úsekom premávať pre pondelkovú zrážku rýchlikov R 913 a R 914 Gemeran pri obci Jablonov nad Turňou. Vo vlakoch sa nachádzalo približne 100 ľudí. Väčšina z nich sa zranila. Po nehode evidovali sedem ľudí v kritickom stave, 14 stredne ťažko zranených a 48 ľahko poranených. S odstraňovaním následkov zrážky vlakov sa začalo v pondelok večer.
Polícia pre nehodu začala trestné stíhanie pre zločin všeobecného ohrozenia. Vyšetrovanie nehody vedie aj Železničná spoločnosť Slovensko v spolupráci so Železnicami Slovenskej republiky. Paralelne prebieha aj vyšetrovanie Ministerstva dopravy SR, ktoré analyzuje okolnosti a navrhuje opatrenia na zvýšenie bezpečnosti.
