Vlaky Čiernohorskej železnice sú plné aj napriek zimnému počasiu

Čierny Balog 8. apríla (TASR) – Aj keď skôr v zimnom ako jarnom počasí si Veľkú noc a prvú tohtoročnú jazdu vláčikom Čiernohronskej železnice (ČHŽ) v sobotu nenechali ujsť stovky návštevníkov, prevažne rodín s deťmi. Pre TASR to uviedol riaditeľ ČHŽ Aleš Bílek.



"Úplne prvú jazdu skoro predpoludním absolvovalo 40 ľudí, druhú už viac ako 60. Celkom ich dnes bude sedem. Záujem je už teraz taký veľký, že sme sa rozhodli vypraviť okrem našich tradičných mašiniek prvý raz aj vozne, ktoré sme priviezli vlani zo Švajčiarska," povedal Bílek.



Vlaky do Vydrovskej doliny budú takto denne premávať do 30. júna, vždy pri zakúpení aspoň šiestich celých vstupeniek. Podľa Bílka všetci sa už na sezónu tešili najmä po tom, ako počas jesene a zimy zvádzali boj za záchranu železnice, ktorý ich stál a stále stojí mnoho energie a ešte viac financií.



Trasa do Vydrovskej doliny ústi do Lesníckeho skanzenu a okrem rodín s deťmi ju obľubujú aj školské zájazdy. Na ostatné trasy na Dobroč a do lokality Šánske vyrazia vlaky ČHŽ do 30. júna len na objednávku vopred. Letná turistická sezóna sa potom začne naplno 1. júla.



Železnica v Čiernom Balogu si tento rok pripomína 40 rokov od vzniku prvých dobrovoľníckych táborov Strom života, ktoré boli na počiatku záchrany úzkokoľajnej železnice. Od začiatku pravidelnej prepravy už previezli jej vlaky státisíce turistov. Táto horehronská atrakcia patrí medzi najnavštevovanejšie lokality v regióne. Vlani ju navštívilo okolo 70.000 turistov.