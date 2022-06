Vlaky medzi Tisovcom a Breznom plánujú obmedziť, spisuje sa petícia

Tisovec 30. júna (TASR) – Osobná železničná doprava medzi medzi Tisovcom a Breznom by sa mala podľa návrhu nového grafikonu vlakovej dopravy obmedziť výlučne na víkendy a sviatky. Nespokojní obyvatelia Horehronia a Gemera preto spísali petíciu a žiadajú o konštruktívnu diskusiu. Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR ubezpečuje, že ide o pracovnú verziu materiálu a so samosprávami bude rokovať.



Návrh nového grafikonu vlakovej dopravy obmedzuje osobnú železničnú dopravu na trati 174 v úseku Brezno – Tisovec a späť výlučne na víkendy, počas pracovného týždňa by tak medzi mestami žiadne vlaky nejazdili. Ako pre TASR uviedla primátorka Tisovca a členka petičného výboru Irena Milecová, negatívne to ovplyvní najmä ľudí, ktorí do Brezna dochádzajú do zamestnania, zdravotníckych zariadení či škôl.



"Cieľom petície je aj zahájenie konštruktívnej diskusie o riešení železničnej dopravy na uvedenej trati a v neposlednom rade aj podpory rozvoja ekologickej železničnej osobnej dopravy na území regiónu," uvádza petičný výbor. Ako doplnila Milecová, petíciu chcú po ukončení zberu podpisov adresovať ministrovi dopravy, ministrovi financií i premiérovi.



Rezort dopravy v reakcii na petíciu pre TASR uviedol, že plánovaný grafikon vlakovej dopravy vychádza zo schváleného Plánu dopravnej obslužnosti a jeho cieľom je priniesť pre občanov čo najefektívnejšie fungujúce železnice.



"Pre cestovanie na úseku Tisovec - Brezno je pri bežnom pracovnom dni plne dostatočná autobusová doprava, ktorá má oproti vlakovej ešte aj tú výhodu, že zastávky sú situované priamo v obciach, čím sa cestovanie skracuje. Tento región má však turistický charakter, a preto počas víkendov rastie počet cestujúcich, čo je predpoklad na vlakovú dopravu," vysvetlilo MDV.



Ministerstvo však zdôrazňuje, že návrh nového grafikonu je zatiaľ len pracovnou verziou. O jeho finálnej podobe bude rokovať so samosprávami aj s Útvarom hodnoty za peniaze. "V súčasnosti jednotlivé samosprávne kraje grafikon pripomienkujú a zbierame podnety od verejnosti," dodal rezort.