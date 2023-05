Vlaky medzi Zvolenom a Banskou Bystricou nahradia pre výluku autobusy

Banská Bystrica 12. mája (TASR) – Počas mesačnej výluky vlakov vo vybraných dňoch medzi Zvolenom a Banskou Bystricou zavedú náhradnú autobusovú dopravu. TASR o tom informoval hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Tomáš Kováč.



Ako ďalej uviedol, práce sa týkajú úseku medzi Zvolenom a Vlkanovou. Výluka však podľa jeho slov ovplyvní vlakovú dopravu na celej trati. Bude to vo vybraných dňoch medzi 15. májom a 15. júnom tohto roka. Autobusy nahradia všetky vlaky v tomto úseku a opačne.



Podľa ZSSK obnova železničnej infraštruktúry bude zahŕňať súvislú výmenu podvalov. Súčasťou bude aj oprava koľajového lôžka koľaje i oprava geometrickej polohy koľaje v dĺžke 20 kilometrov. Opravia aj dve priecestia a to Sliač kúpele – Vlkanová a Vlkanová – Radvaň. "Traťovú rýchlosť obnovia na 80 kilometrov za hodinu, čo prispeje k zlepšeniu cestovania," objasnil Kováč.



Poznamenal, že južná vlaková trasa Bratislava, Zvolen, Banská Bystrica/Košice, bola desaťročia zanedbávaná. "Zapríčiňuje to meškania vlakov. Preto je obnova a údržba tratí zo strany manažéra železničnej infraštruktúry, Železníc Slovenskej republiky, veľmi potrebná," uzavrel.