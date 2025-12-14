< sekcia Regióny
Vlaky na linke Nové Zámky - Levice sa vrátili k režimu spred výluky
Na trati Trnava - Nitra pokračujú výluky v úseku Lužianky - Hlohovec.
Autor TASR
Nitra 14. decembra (TASR) - Nový grafikon vlakovej dopravy, ktorý od nedele zaviedla Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK), prinesie cestujúcim v Nitrianskom kraji niekoľko úprav. Patrí k nim viac vlakov počas rannej a popoludňajšej špičky i návrat vlakov po výlukách, informoval Nitriansky samosprávny kraj (NSK).
K najvýznamnejším zmenám patrí návrat vlakov na linke Nové Zámky - Levice, kde sa po ukončení modernizácie infraštruktúry rušia obmedzenia spôsobené výlukami. Osobné vlaky tu opäť jazdia v dvojhodinovom intervale, pričom počas pracovných dní v dopravnej špičke sú posilnené na jednohodinový interval. V Šuranoch budú tieto spoje denne vytvárať prípoje aj na rýchliky smer Banská Bystrica a v Nových Zámkoch prípoje na vlaky smer Bratislava a Štúrovo presne ako pred výlukou.
Na trati Trnava - Nitra pokračujú výluky v úseku Lužianky - Hlohovec. Výlukový cestovný poriadok tu zostane v platnosti až do 23. decembra 2025, keď sa predpokladá ukončenie prác a návrat k štandardnému grafikonu.
Zmeny sa týkajú aj vlakov kategórie REX 18xx na linke Bratislava-Nové Mesto - Nitra. Skracuje sa trasa prvého ranného vlaku REX 1801 v smere Nitra a posledného večerného vlaku REX 1816 v smere Bratislava-Nové Mesto. Po novom budú premávať iba v úseku Nitra - Trnava.
Na trati Čata - Šahy sa zavádza nový režim obsluhy so zameraním na rannú a popoludňajšiu špičku. Cieľom je zlepšené dochádzanie do Šiah s nadväznosťou na autobusové spoje v stanici Šahy a na vlakové prípoje v stanici Čata.
