Vlaky na linke S70 meškajú , jeden cestujúci si odmieta dať rúško

Bratislava 26. marca (TASR) - Vlaky dopravcu RegioJet na trase Bratislava-Komárno meškajú. Dôvodom je stojaci vlak Os 4313 v Bratislave, do ktorého museli privolať políciu. Dôvodom je cestujúci, ktorí si odmieta nasadiť ochranné rúško a napáda personál vlaku. Dopravca o tom informuje na sociálnej sieti.



"Až do príchodu polície bude musieť vlak ostať stáť v Bratislave. Očakávame meškanie asi 30 minút. To sa pravdepodobne dotkne aj vlakov smerujúcich oproti, nakoľko je trať iba jednokoľajná," uviedol RegioJet. Cestujúcich žiada, aby mali v súvislosti s novým koronavírusom vždy zakryté ústa a nos ochranným rúškom či iným vhodným prostriedkom.