Rezort dopravy: Vlaky na úseku Vrbovce – Myjava zabezpečí česká strana

Myjava 14. júla (TASR) - Po dohode s českou stranou budú vlaky vedené v celistvom úseku Hodonín – Myjava namiesto súčasného Hodonín – Vrbovce. Uviedla to pre TASR Miriama Švikruhová z odboru komunikácie Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR.



Podľa rámcového návrhu grafikonu vlakovej dopravy pre trate Železníc Slovenskej republiky, ktorý vstúpi do platnosti 11. decembra, sú osobné vlaky na trati číslo 121 Nové Mesto nad Váhom – Veľká nad Veličkou vedené iba v úseku Nové Mesto nad Váhom – Myjava. "Rozsah a systém dopravnej obsluhy na traťovom úseku Myjava - Vrbovce je v procese riešenia technického a finančného zabezpečenia," uvádza sa v navrhnutom grafikone.



Proti tomuto rozhodnutiu sa ohradili samosprávy, ktorých sa grafikon týka. "Návrh považujeme za nedostatočný a nereflektujúci potreby obyvateľov regiónu. Pripomienkovali sme v ňom napríklad zrušenie večerného spoja z Nového Mesta nad Váhom, ktorý využívajú pracujúci na popoludňajších zmenách. Takisto nás zaskočilo prakticky úplné prerušenie železničnej dopravy medzi Myjavou a Vrbovcami," uviedol pre TASR hovorca mesta Myjava Marek Hrin.



Ako doplnil, nejde len o ekonomickú stránku veci, ale aj o reálne potreby tunajších obyvateľov a potenciál rozvoja, ktorý železničná doprava na trati má. "V dobe, keď sa kladie dôraz na hromadnú dopravu, tak chceme spraviť pravý opak? Skôr by sme očakávali snahy o zveľadenie a konečne zavedenie systému integrovanej dopravy, ktorá by bola pre obyvateľov natoľko vyhovujúca a dostupná, že by reálne nechali auto doma," doplnil Hrin.



Podľa MDV SR celú trať riešia v spolupráci s českým partnerom. "Po dohode s českou stranou budú vlaky vedené v celistvom úseku Hodonín – Myjava namiesto súčasného Hodonín – Vrbovce," spresnila Švikruhová.