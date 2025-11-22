< sekcia Regióny
Vlaky v smere z Košíc do Bratislavy meškajú pre nepriaznivé počasie
Autor TASR
Bratislava 22. novembra (TASR) - Pre nepriaznivé počasie meškajú v sobotu viaceré vlaky. Mešká aj expres, ktorý mal odchádzať z Košíc o 9.07 h do Bratislavy. Doraziť tam mal 14.33 h. Cestujúci si počkajú 117 minút. Informovala o tom Železničná spoločnosť Slovensko na webe oznamujúcom mimoriadne udalosti.
Asi 86 minút mešká aj expres, ktorý mal odchádzať z Košíc o 10.07 h a doraziť do Bratislavy o 15.33 h. S 56-minútovým zdržaním treba pre nepriaznivé počasie počítať aj na trase z Košíc smerom do Lipian. Vlak mal odchádzať o 10.43 h.
Hovorkyňa Železníc Slovenskej republiky Petra Lániková pre TASR uviedla, že od piatkového (21. 11.) doobedia zaznamenali na tratiach viacero mimoriadnych udalostí v podobe popadaných stromov, v sobotu evidujú takisto obdobné prípady. „Od 6.05 h je prerušená doprava v úseku Lipany - Pusté Pole, z približne 57 km bol nahlásený strom opretý o trakčné vedenie. Od 6.30 h je tiež vyhlásený 2. stupeň zimných opatrení pre úsek Košice - Štrba,“ doplnila Lániková s tým, že informácie bude priebežne aktualizovať.
