Vlaky z B. Bystrice budú presmerované na stanicu Bratislava-Nové Mesto
Obmedzenie podľa železničného dopravcu potrvá pravdepodobne do 28. októbra.
Autor TASR
Banská Bystrica/Bratislava 2. septembra (TASR) - Väčšina rýchlikov Urpín na linke medzi Bratislavou a Banskou Bystricou bude od štvrtka (4. 9.) presmerovaná z bratislavskej hlavnej stanice na stanicu Bratislava-Nové Mesto. Dôvodom sú výlukové práce v okolí hlavnej stanice. TASR o tom informovala Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK).
Väčšina rýchlikov Urpín bude od štvrtka presmerovaná cez stanicu Bratislava predmestie na stanicu Bratislava-Nové Mesto. Obmedzenie podľa železničného dopravcu potrvá pravdepodobne do 28. októbra. „Cestujúci môžu na docestovanie na hlavnú stanicu využiť MHD linky Integrovaného dopravného systému Bratislavského kraja,“ uviedla ZSSK.
Zmena sa dotkne takmer všetkých rýchlikov na trase medzi Bratislavou a Banskou Bystrickou, výnimkou sú štyri spoje, ktoré budú premávať klasicky na hlavnú bratislavskú stanicu. Ide o rýchliky s odchodom z Bratislavy o 5.52 h a 7.52 h a rýchliky s odchodom z Banskej Bystrice o 16.15 h a 18.15 h.
„Vybrané vlaky zo smeru Galanta, ktoré budú pokračovať na hlavnú stanicu, budú vedené odklonom cez Bratislava východ. Cestujúci musia počítať s možným meškaním päť až 15 minút. Vlaky zastavujúce na Bratislava-Vinohrady budú obsluhovať nástupištia číslo tri a štyri,“ dodala ZSSK.
