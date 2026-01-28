< sekcia Regióny
Vlamač do škôlky v Lietave bol zadržaný priamo na mieste činu
Vďaka rýchlemu zásahu policajtov sa podarilo vlamača zadržať a obmedziť na osobnej slobode.
Autor TASR
Lietava 28. januára (TASR) - Policajti Obvodného oddelenia Policajného zboru Žilina-okolie spolu s členmi krajskej pohotovostnej motorizovanej jednotky zadržali minulý týždeň (22. 1.) vlamača do budovy materskej školy v obci Lietava (okres Žilina) priamo na mieste činu. Informovala o tom v stredu žilinská krajská polícia na sociálnej sieti.
„Páchateľ poškodil páčením plastové okná a vchodové dvere. Následne sa dostal do priestorov objektu, kde postupne prehľadal viaceré miestnosti. Z jednej z nich odcudzil finančnú hotovosť a počítačovú techniku. Jeho konaním bola spôsobená škoda vo výške najmenej 1100 eur,“ priblížila polícia.
Vďaka rýchlemu zásahu policajtov sa podarilo vlamača zadržať a obmedziť na osobnej slobode. „V súvislosti s touto udalosťou poverený príslušník vzniesol obvinenie 37-ročnému mužovi z okresu Kysucké Nové Mesto z prečinu krádeže v štádiu pokusu a zároveň spracoval podnet na jeho väzobné stíhanie,“ dodala polícia.
