Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 28. január 2026Meniny má Alfonz
< sekcia Regióny

Vlamač do škôlky v Lietave bol zadržaný priamo na mieste činu

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Vďaka rýchlemu zásahu policajtov sa podarilo vlamača zadržať a obmedziť na osobnej slobode.

Autor TASR
Lietava 28. januára (TASR) - Policajti Obvodného oddelenia Policajného zboru Žilina-okolie spolu s členmi krajskej pohotovostnej motorizovanej jednotky zadržali minulý týždeň (22. 1.) vlamača do budovy materskej školy v obci Lietava (okres Žilina) priamo na mieste činu. Informovala o tom v stredu žilinská krajská polícia na sociálnej sieti.

„Páchateľ poškodil páčením plastové okná a vchodové dvere. Následne sa dostal do priestorov objektu, kde postupne prehľadal viaceré miestnosti. Z jednej z nich odcudzil finančnú hotovosť a počítačovú techniku. Jeho konaním bola spôsobená škoda vo výške najmenej 1100 eur,“ priblížila polícia.

Vďaka rýchlemu zásahu policajtov sa podarilo vlamača zadržať a obmedziť na osobnej slobode. „V súvislosti s touto udalosťou poverený príslušník vzniesol obvinenie 37-ročnému mužovi z okresu Kysucké Nové Mesto z prečinu krádeže v štádiu pokusu a zároveň spracoval podnet na jeho väzobné stíhanie,“ dodala polícia.

.

Neprehliadnite

PRIESKUM: Voľby by vyhralo PS pred Smerom, SNS na prahu zvoliteľnosti

VIDEO: Senát pripustí komunikáciu z Threemy ako dôkaz v kauze Kuciak

FOTO/VIDEO: Po stáročiach sa do Banskej Bystrice vrátil medený poklad

ZÁBRANSKÁ: Uši sa nemajú čistiť vatovými tyčinkami