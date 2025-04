VLAMAČ V AKCII: Už čelí obvineniu

Trnava 3. apríla (TASR) - Polícia obvinila 41-ročného muža z Trnavy z poškodzovania cudzej veci, porušovania domovej slobody a krádeže. Podľa polície ide o páchateľa krádeží, ktorý sa mal uplynulý víkend v okrese Trnava vlámať do rodinných domov. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti a súčasne upozornila verejnosť, aby si počas svojej neprítomnosti riadne zabezpečila svoj dom či byt a po príchode ho skontrolovalia.



Ako uviedla, z doposiaľ preukázanej trestnej činnosti obvineného vyplýva rovnaký modus operandi. „Pri všetkých prípadoch mal preskočiť oplotenie rodinného domu, páčiť terasové dvere v oblasti zámku a rozbiť sklo na terasových dverách,“ priblížila.



Zaujímať sa mal najmä o predmety zo žltého kovu, ako retiazky, náušnice, prstene, hodiny či peniaze. „Ukradnuté predmety mal následne odovzdať prostredníctvom iných osôb do záložne. Svojím konaním spôsobil predbežne škody poškodením majetku vo výške 4400 eur a krádežou 3200 eur," uviedli z polície.



Vyšetrovateľ predložil prokurátorovi spolu s obvinením aj návrh na väzobné stíhanie obvineného. Muž čaká na súd v policajnej cele. „V zmysle zákona mu môže hroziť až päťročný pobyt za mrežami. Nie je však vylúčená ani zmena právnej kvalifikácie a prísnejší trest," zhrnula polícia. Vyplynulo podozrenie, že páchateľ sa mohol dopustiť viacerých obdobných trestných činov aj v iných okresoch Trnavského, Nitrianskeho a Bratislavského kraja.



V súvislosti s vyšetrovaním policajti zaistili retiazku zo žltého kovu s príveskom. „Doposiaľ však nebola zistená informácia, že by pochádzala z trestnej činnosti obvineného. Preto vyzývame majiteľa, ak spoznal svoju retiazku, aby sa prihlásil na ktoromkoľvek obvodnom oddelení alebo zavolal na linku 158,“ dodali.