VLÁMALI SA DO CUKRÁRNE: Ukradli notebook a víno

Komárno 4. apríla (TASR) - Policajti z Komárna zadržali dvojicu, ktorá sa vlámala v Komárne do miestnej cukrárne. Z nej odcudzila notebook a fľašu šumivého vína, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.



Majiteľ cukrárne policajtom nahlásil, že mu dve neznáme osoby vylomili vchodové dvere do budovy, kde odcudzili z kancelárie notebook a fľašu vína. Ich vyčíňanie zachytili priemyselné kamery, z ktorých záznam majiteľ poskytol policajtom. Na mieste bola tiež zaistená biologická stopa.







Policajti z kriminálnej polície spolu s hliadkou obvodného oddelenia zistili, že dve osoby zodpovedajúce popisu smerovali cez Alžbetin most do Maďarskej republiky. Skontaktovali sa s hliadkou maďarskej polície, ktorá 26-ročnú ženu a 32-ročného muža zastavila a odporučila im návrat na slovenskú stranu hranice. Dvojica mala pri sebe notebook pochádzajúci z cukrárne.



Podozriví boli zadržaní a bolo voči nim vznesené obvinenie pre prečin krádeže vlámaním spáchaný formou spolupáchateľstva. Prokurátorovi bol následne odovzdaný návrh na podanie obžaloby a vec bude riešená v tzv. superrýchlom konaní pred súdom.