VLÁMALI SA DO LEKÁRNE: Oboch mužov už obvinili

Bratislava 17. apríla (TASR) - Polícia obvinila dvoch mužov v súvislosti so sobotným (15. 4.) vlámaním do zdravotného strediska v bratislavskej mestskej časti Podunajské Biskupice. Obaja sú v cele policajného zaistenia. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Jana Šimunková. Priblížila, že 36-ročný Zdenko a 35-ročný Ondrej čelia obvineniu z prečinu krádeže v štádiu pokusu spáchaného formou spolupáchateľstva v súbehu s prečinom poškodzovania cudzej veci.



Dvaja muži mali podľa slov polície poškodiť okno, cez ktoré sa následne dostali do priestorov lekárne. Po vypáčení dverí a poškodení signalizačného zariadenia mali porozbíjať sklenené výplne dverí a stola, porozhadzovať lieky, poškodiť kovové mreže a zámky viacerých dverí. Počas toho ich podľa slov polície vyrušila zásahová jednotka súkromnej bezpečnostnej služby.



Následne prišli na miesto policajné hliadky, zabezpečovali možné únikové trasy a keďže muži odmietali poslúchnuť výzvy na opustenie objektu, policajti vošli dnu so služobným psom. "Po chvíli vyšli z objektu spolu s policajtmi aj dve zadržané osoby," dodala Šimunková.