< sekcia Regióny
Vlámanie do balíkových boxov v Papíne odhalili aj pomocou termokamery
Pred policajtmi sa ukryl pod dekou v uzamknutom batožinovom priestore vozidla, zadržali ho však neďaleko obce.
Autor TASR
Papín 18. júla (TASR) - Polícia obvinila troch mužov z krádeže vlámaním po tom, ako sa mali v piatok (17. 7.) krátko po polnoci vlámať do balíkových boxov v obci Papín v okrese Humenné. Dvaja obvinení majú 29 rokov, tretí má 32 rokov. Ako informovala prešovská krajská polícia na sociálnej sieti, protiprávne konanie pomohli policajtom odhaliť termokamery s nočným videním.
Jeden z mužov sa po čine pokúsil uniknúť autom. Pred policajtmi sa ukryl pod dekou v uzamknutom batožinovom priestore vozidla, zadržali ho však neďaleko obce.
Polícia umiestnila dve osoby do cely policajného zaistenia. Pri prehliadke vozidla zaistila predmety, ktoré podrobí ďalšiemu skúmaniu a ktoré poslúžia ako dôkazný materiál. „Toho istého dňa poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru v Humennom zároveň začal trestné stíhanie pre prečin neoprávneného prechovávania omamnej látky a psychotropnej látky,“ doplnila polícia s tým, že v prípade naďalej vykonáva procesné úkony.
Jeden z mužov sa po čine pokúsil uniknúť autom. Pred policajtmi sa ukryl pod dekou v uzamknutom batožinovom priestore vozidla, zadržali ho však neďaleko obce.
Polícia umiestnila dve osoby do cely policajného zaistenia. Pri prehliadke vozidla zaistila predmety, ktoré podrobí ďalšiemu skúmaniu a ktoré poslúžia ako dôkazný materiál. „Toho istého dňa poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru v Humennom zároveň začal trestné stíhanie pre prečin neoprávneného prechovávania omamnej látky a psychotropnej látky,“ doplnila polícia s tým, že v prípade naďalej vykonáva procesné úkony.