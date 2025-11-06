< sekcia Regióny
VLÁMANIE DO BYTU: Incident sa stal v Trenčíne
Oznámenie o vlámaní sa do jedného z bytov v Trenčíne prijali policajti počas prvého novembrového víkendu.
Autor TASR
Trenčín 6. novembra (TASR) - Policajti objasnili prípad krádeže vlámaním do jedného z bytov v Trenčíne. Dvadsaťtriročného muža obvinili z prečinu porušovania domovej slobody v súbehu s prečinom krádeže. TASR o tom vo štvrtok informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
Oznámenie o vlámaní sa do jedného z bytov v Trenčíne prijali policajti počas prvého novembrového víkendu. „V rámci objasňovania prípadu sa operatívnym pracovníkom odboru kriminálnej polície podarilo na základe kamerového záznamu zistiť totožnosť muža, ktorý sa skutku dopustil,“ uviedla Klenková.
Obvinený sa podľa nej vlámal do bytu na prízemí obytného domu, cez otvorené okno vošiel najskôr do technickej miestnosti a následne do priestorov bytu, v ktorom v tom čase spal poškodený. „Z bytu odcudzil rôzne predmety, doklady a kľúče od bytu. Pomocou odcudzených kľúčov si otvoril vchodové dvere a z priestoru pred bytom odcudzil aj riadne uzamknutý bicykel. Následne sa presunul na druhé poschodie, kde zo spoločných priestorov odcudzil ďalšiemu poškodenému dva páry tenisiek,“ doplnila.
Poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru Trenčín spracoval na obvineného podnet na jeho väzobné stíhanie.
