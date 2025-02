VLÁMANIE DO NEMOCNICE: V košickej Šaci obmedzili prevádzku urgentu

Košice 17. februára (TASR) - V nemocnici v košickej Šaci v pondelok popoludní dočasne obmedzili prevádzku urgentného príjmu, RDG a CT pracoviska. Dôvodom je víkendové vlámanie do priestorov nemocnice a poškodenie technického vybavenia. Informovala o tom Jarmila Ševčíková zo spoločnosti Agel SK, pod ktorú šačianska nemocnica patrí.



Dočasné obmedzenie trvá od 13.00 h do 18.00 h, keď sa predpokladá obnovenie prevádzky urgentu. "V záujme zachovania maximálnej bezpečnosti a kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti je záchranná zdravotná služba momentálne presmerovaná do ostatných košických nemocníc. V prípade potreby akútneho ošetrenia nemocnica odporúča pacientom využiť služby ostatných urgentných príjmov v Košiciach," informovala Ševčíková. Nemocnica ubezpečuje verejnosť, že všetky ostatné oddelenia nemocnice fungujú v štandardnom režime a poskytujú plnohodnotnú zdravotnú starostlivosť.



O obnovení štandardnej prevádzky urgentného príjmu bude zdravotnícke zariadenie verejnosť bezodkladne informovať. Nemocnica zároveň avizuje právne kroky, ktoré podnikne v súvislosti s víkendovým vlámaním a krádežou.