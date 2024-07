Vlaňajšie hospodárenie mesta Banská Štiavnica skončilo s prebytkom

Banská Štiavnica 1. júla (TASR) - Hospodárenie mesta Banská Štiavnica za rok 2023 skončilo s prebytkom rozpočtu vo výške viac ako 5,709 milióna eur. Tento prebytok vznikol hlavne z poskytnutých dotácií. Vyplýva to zo záverečného účtu mesta Banská Štiavnica za rok 2023, ktorý schválili poslanci na júnovom zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ).



Primátorka Nadežda Babiaková na rokovaní priblížila, že ide o dotáciu na obnovu objektu základnej umeleckej školy, teda Szitnyayovského domu po ničivom požiari, finančné prostriedky na komplexnú rekonštrukciu historickej budovy radnice a dobudovanie infraštruktúry na štadióne. "Sú to obrovské finančné prostriedky, s ktorými rekonštrukcie pokračujú," podotkla.



Poslanci zároveň schválili prevod prebytku rozpočtu a prebytku finančných operácií do rezervného fondu mesta vo výške 93.809 eur. Príjmy bežného a kapitálového rozpočtu mesta ku koncu minulého roka boli na úrovni 17,850 milióna eur a výdavky bežného a kapitálového rozpočtu na úrovni 12,140 milióna eur.