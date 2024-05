Vlaňajšie hospodárenie Turzovky skončilo s prebytkom vyše 430.000 eur

Turzovka 22. mája (TASR) - Turzovská samospráva v roku 2023 hospodárila s prebytkom vo výške 433.803 eur. Vyplýva to zo záverečného účtu, ktorý na májovom rokovaní zastupiteľstva schválili mestskí poslanci. Tí zároveň rozhodli o presunutí prebytku do rezervného fondu.



Podľa pôvodne schváleného rozpočtu mala radnica v roku 2023 hospodáriť so sumou 6,8 milióna eur, po jeho ôsmich úpravách hodnota rozpočtu prekročila osemmiliónovú hranicu. Jeho príjmovú časť sa podarilo naplniť približne na 98 percent a celkové príjmy mesta vlani dosiahli 7.977.999 eur.



Celkové výdavky za rok 2023 vyčíslili v záverečnom účte na 7.471.422 eur. Mesto v rámci kapitálových výdavkov investovalo približne 804.000 eur. Najväčšími investíciami minulého roka bolo dobudovanie druhej etapy cyklochodníka za takmer 150.000 eur a realizácia eurofondového projektu Po stopách kultúrno-prírodného dedičstva v česko-slovenskom regióne za približne 247.000 eur.