Vlaňajšie hospodárenie Rajca sa skončilo s prebytkom vyše 450.000 eur

Rajec 7. mája (TASR) - Rajecká samospráva v roku 2023 hospodárila s prebytkom vo výške 451.572 eur. Vyplýva to zo záverečného účtu, ktorý na aprílovom rokovaní zastupiteľstva schválili mestskí poslanci. Tí zároveň rozhodli o rozdelení prebytku, z ktorého takmer 200.000 eur pôjde na splácanie istín dlhodobých úverov.



Podľa pôvodne schváleného rozpočtu mala rajecká radnica v roku 2023 hospodáriť so sumou 7,4 milióna eur, po úpravách hodnota rozpočtu atakovala 9 miliónov eur. Jeho príjmovú časť sa podarilo naplniť takmer na 100 percent a celkové príjmy mesta vlani dosiahli 8.881.472 eur.



Celkové výdavky za rok 2023 boli v záverečnom účte vyčíslené na 8.272.866 eur. Mesto v rámci kapitálových výdavkov investovalo približne 828.000 eur. Najväčšou investičnou akciou minulého roka bola revitalizácia vnútroblokov na sídlisku Sever a na Ulici 1. mája za takmer 400.000 eur.



Schválením záverečného účtu rozhodli rajeckí poslanci aj o rozdelení prebytku z minuloročného hospodárenia. Viac ako 232.000 eur bude použitých na tohtoročné kapitálové výdavky a suma 198.636 eur poslúži na splácanie istín z dlhodobých úverov. Do rezervného fondu poslanci presunuli sumu 20.761 eur.