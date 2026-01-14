< sekcia Regióny
V roku 2025 sa v popradskej nemocnici narodilo 1039 detí, pričom najsilnejší bol marec, keď prišlo pod Tatrami na svet 107 bábätiek. Nemocnica o tom informovala na webovej stránke.
Poprad 14. januára (TASR) - Vlani boli najobľúbenejšími menami detí v meste Poprad Jakub a Sofia. Narodilo sa tam 350 detí, čo je o šesť viac ako rok predtým. Radnica na sociálnej sieti informovala, že v meste tak pribudlo 168 malých Popradčaniek a 182 Popradčanov. Vyplýva to z rebríčka najpopulárnejších mien, ktoré zostavil tamojší matričný úrad.
„U chlapcov sa v porovnaní s rokom 2024 nič nezmenilo a stále najviac z nich nesie meno Jakub, a to 25 krát. Predbehnúť sa ho snažil Samuel, no chlapcov nosiacich toto meno pribudlo len 21,“ uviedlo mesto. Za týmito dvoma menami nasledovali Tobias, Adam a Damián. U dievčat prevládala Sofia, pričom toto meno si rodičia zvolili 17-krát. „Len v tesnom závese za ňou sa umiestnili Diana s Miou. Nasledovala Nina a po nej víťazka rebríčka z roku 2024 Viktória,“ dodala samospráva.
V Poprade sa pritom vyskytli aj netradičné mená, ako napríklad Ariz, Celestína, Luna, Loriana či Leonidas, Meda i Teo Ronaldo. Rodičia si zvolili aj mená Shania, Tamia alebo Tifany, Paloma a tiež Rodan, Ruben a Samantha.
„Rok 2025 do Popradu priniesol aj 202 sobášov a v obradnej sieni na mestskom úrade si slávnostné prijatia užilo 38 detí,“ uzatvára mesto.
