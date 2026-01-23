< sekcia Regióny
Vlani bolo v Bratislave celkovo 157 dopravných nehôd s účasťou chodca
K dopravným nehodám s účasťou chodca dochádzalo najčastejšie v čase medzi 14.00 a 19.00 h, keď zaznamenali celkovo 67 nehôd.
Autor TASR
Bratislava 23. januára (TASR) - Bratislavská krajská polícia eviduje za vlaňajšok 157 dopravných nehôd s účasťou chodca, z toho 49 zavinených práve chodcami. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„Najčastejšou príčinou bolo nedanie prednosti chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádzal cez priechod pre chodcov,“ uviedla polícia.
Polícia spresnila, že usmrtených chodcov bolo osem, ťažko zranených rovnako osem a ľahko zranených evidovali 133.
