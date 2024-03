Vlani sa v Komárne vyseparovalo rekordné množstvo odpadu

Komárno 15. marca (TASR) - Obyvatelia Komárna vlani vytriedili rekordné množstvo odpadu. Ako informovala radnica, minulý rok sa ho vyseparovalo viac ako 5000 ton. "Miera vytriedenia dosiahla 33,554 percenta, čo je v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi výrazné zlepšenie. Takúto vysokú mieru triedenia odpadu mesto ešte nikdy nedosiahlo," skonštatoval magistrát.



V roku 2023 sa v Komárne vyprodukovalo 15.283 ton odpadu. Na jedného obyvateľa tak v priemere pripadlo 487 kilogramov odpadu. "Je to o niečo menej ako v predchádzajúcich rokoch. Na skládku do Iže bolo vyvezených 9560 ton odpadu, čo je o 1719 ton menej ako v predchádzajúcom roku a o 3060 ton menej ako pred dvoma rokmi," doplnil mestský úrad.



Ako pripomenula radnica, priemerné výdavky na odpadové hospodárstvo na jedného obyvateľa boli vlani 67,2 eura. "Keďže ročný poplatok na obyvateľa bol 32 eur, znamená to, že mesto prispelo na výdavky zo spoločnej mestskej kasy sumou 35 eur na obyvateľa. Spolu to bolo takmer 1,1 milióna eur," dodal mestský úrad.