Vlani sa v nemocnici v Spišskej Novej Vsi narodilo viac ako 1300 detí

Spišská Nová Ves 6. februára (TASR) - V Nemocnici v Spišskej Novej Vsi sa minulý rok narodilo 1319 detí, čo je pokles oproti predošlému roku na úrovni 250 detí. V pôrodnici vlani prišlo na svet 662 chlapcov a 657 dievčat a 15 mamičiek sa tešilo z dvojčiat. Informoval o tom Bianka Krejčíová zo Sveta zdravia s tým, že najčastejšími menami, ktoré rodičia vybrali pre svoje novonarodené dievčatká, boli Sofia, Adela a Timea. U chlapcov dominovali Samuel, Sebastian a Jakub.



V roku 2022 prešlo oddelenie viacerými zmenami a inováciami. "Tím stálych, skúsených lekárov posilnili aj mladí absolventi a po uvoľnení opatrení súvisiacich s pandémiou COVID-19 sa opäť vytvoril priestor na realizáciu a rozvoj skvalitňovania starostlivosti o rodičky. Rovnako sa zamerali na zvyšovanie odbornosti personálu oddelenia ako celku a zaviedli inovatívne metódy pôrodov s individuálnym prístupom k rodičkám," uviedla Krejčíová.



Nemocnica tiež podľa nej investovala do prístrojového vybavenia operačných sál na gynekológii, pribudla tam nová laparoskopická veža s kompletným prístrojovým vybavením, nový hysteroresektoskop, operačný stôl, parný sterilizátor chirurgických nástrojov či automatická umývačka na chirurgické nástroje. "To umožnilo zlepšiť operačné zručnosti a rozšíriť spektrum poskytovaných gynekologických výkonov," dodáva Krejčíová.



Významným míľnikom roku 2022 bolo podľa nej aj spustenie projektu Misia 1000, ktorý je zameraný na kľúčových prvých 1000 dní od dňa počatia dieťaťa. Babice pomáhajú priamo na oddelení a následne v ich domácom prostredí matkám z vylúčených komunít so starostlivosťou o bábätko. "Zameriavajú sa na predpôrodnú prípravu a priamo na oddelení pomáhajú mamičkám s edukáciou techník dojčenia a dôležitosťou prijímania vyváženej stravy a hygieny," objasnila Krejčíová a dodala, že nemocnica má ambíciu získať status baby friendly hospital.