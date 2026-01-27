< sekcia Regióny
Vlani sa v Ružomberku narodilo 359 detí a sobáš uzavrelo 110 párov
Najobľúbenejšie krstné mená, ktoré dali rodičia pre chlapcov, boli Samuel, Adam, Alexander, Andrej, Damián, Dávid, Jakub, Lukáš, Matej, Matúš.
Autor TASR
Ružomberok 27. januára (TASR) - V minulom roku ružomberská matrika zaevidovala 359 narodených detí, oproti roku 2024 to je o 74 detí menej. Chlapcov sa vlani narodilo 168 a dievčat 191. Vlani do manželstva vstúpilo 110 párov, čo je o 12 sobášov menej oproti predminulému roku. TASR o tom informoval hovorca mesta Vladimír Miškovčík.
Za posledné štyri roky sa v Ružomberku narodilo najviac detí s počtom 561 v roku 2022. „O rok neskôr sme privítali na svet 449 detí a predvlani ich bolo 433,“ uviedol Miškovčík.
Najobľúbenejšie krstné mená, ktoré dali rodičia pre chlapcov, boli Samuel, Adam, Alexander, Andrej, Damián, Dávid, Jakub, Lukáš, Matej, Matúš. Medzi dievčenskými menami dominovali najmä Viktória, Adela, Alžbeta, Aneta, Ema, Ester, Lea, Lucia, Nina a Sára.
V štatistike najčastejších krstných mien pre novorodeniatka prevažovali najmä slovenské mená, no niektorí rodičia siahli aj po netradičných menách. „V ružomberskej pôrodnici sa vlani narodili aj Áron, Mathias, Joel, Elijah, Timon či Amélia, Aurora, Eliána, Kaylla, Ketrin, Marilyn, Ruth i Vivianna,“ priblížil hovorca.
Matričný úrad Ružomberok zaznamenal v minulom roku vo svojom územnom obvode aj 554 úmrtí, z toho bolo 279 žien a 275 mužov. Mortalita na území mesta a obcí Štiavnička, Ludrová, Liptovská Štiavnica, ktoré patria do územného obvodu ružomberskej matriky, sa oproti roku 2024 zvýšila o 13 ľudí.
Za posledné štyri roky sa v Ružomberku narodilo najviac detí s počtom 561 v roku 2022. „O rok neskôr sme privítali na svet 449 detí a predvlani ich bolo 433,“ uviedol Miškovčík.
Najobľúbenejšie krstné mená, ktoré dali rodičia pre chlapcov, boli Samuel, Adam, Alexander, Andrej, Damián, Dávid, Jakub, Lukáš, Matej, Matúš. Medzi dievčenskými menami dominovali najmä Viktória, Adela, Alžbeta, Aneta, Ema, Ester, Lea, Lucia, Nina a Sára.
V štatistike najčastejších krstných mien pre novorodeniatka prevažovali najmä slovenské mená, no niektorí rodičia siahli aj po netradičných menách. „V ružomberskej pôrodnici sa vlani narodili aj Áron, Mathias, Joel, Elijah, Timon či Amélia, Aurora, Eliána, Kaylla, Ketrin, Marilyn, Ruth i Vivianna,“ priblížil hovorca.
Matričný úrad Ružomberok zaznamenal v minulom roku vo svojom územnom obvode aj 554 úmrtí, z toho bolo 279 žien a 275 mužov. Mortalita na území mesta a obcí Štiavnička, Ludrová, Liptovská Štiavnica, ktoré patria do územného obvodu ružomberskej matriky, sa oproti roku 2024 zvýšila o 13 ľudí.