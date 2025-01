Vlani sa v Ružomberku narodilo 433 detí a sobáš uzavrelo 122 párov

Ružomberok 14. januára (TASR) - V minulom roku ružomberská matrika zaevidovala 433 narodených detí, oproti roku 2023 je to o 16 menej. Viac sa pritom narodilo dievčat - 224. Chlapcov sa narodilo 209. TASR o tom informoval hovorca mesta Vladimír Miškovčík.



"Najobľúbenejšie krstné mená, ktoré dali rodičia svojim deťom boli Sofia, Timea, Eliška, Nina, Bianka, Diana, Júlia, Sára a Ester pre dievčatá a Dávid, Jakub, Samuel, Matias, Matúš, Tobias, Lukáš, Marek, Matej či Michal pre chlapcov," uviedol hovorca.



V štatistike najčastejších krstných mien pre novorodeniatka dominujú tradične rýdzo slovenské, no niektorí rodičia siahli aj po exotických, cudzokrajných menách. Medzi chlapčenskými menami to boli Elias, Lucas, Mathias, Matteo, Neo, Dominic, Esteban, Kiro či Yanev. Medzi dievčatami sa objavili mená Aurora, Aylin, Elisabeth, Alyssia, Melissa, Ammy, Deborah, Elissa, Emiliana, Ronia i Tamia.



Počet sobášov oproti predminulému roku klesol o 12, vlani do manželstva vstúpilo 122 párov. "Spečatiť svoj manželský sľub pred oltárom v kostole sa rozhodlo 51 párov snúbencov, pri civilnom obrade na mestskom úrade si svoje 'áno' vlani povedalo celkom 71 párov," priblížil Miškovčík.



Matričný úrad Ružomberok zaznamenal v minulom roku vo svojom územnom obvode aj 541 úmrtí, z toho bolo 292 mužov a 249 žien. Mortalita na území mesta a obcí Štiavnička, Ludrová, Liptovská Štiavnica, ktoré patria do územného obvodu ružomberskej matriky, oproti roku 2023 poklesla o 24 ľudí. V porovnaní s rokom 2022 je minuloročný pokles úmrtí o 109 ľudí.