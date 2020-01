Vlani sa v Spišskej Belej narodilo oveľa viac chlapcov ako dievčat

Spišská Belá 20. januára (TASR) - V minulom roku sa v podtatranskom mestečku Spišská Belá narodilo viac chlapcov ako dievčat. Počet narodených detí v porovnaní s rokom 2018 pritom narástol približne o desať percent. "Medzi obyvateľov nášho mesta sa v minulom roku zaradilo 94 novorodencov – 36 dievčat a 58 chlapcov. Všetci sú slovenskej národnosti. Rodičom pri výbere krstných mien pre svoje ratolesti rozhodne kreativita nechýba," skonštatovala Edita Svocáková z tamojšieho Mestského úradu.



Platí to podľa nej aj pri menách dievčat aj chlapcov. Väčšina detí v Spišskej Belej sa bude môcť svojím krstným menom v ročníku pýšiť ako s jediným. "Maximálny počet rovnakého chlapčenského mena je štyri - štyria sú Dominikovia i Jánovia, za nimi sú traja nositelia mena Matias, Šimon a Tobias. Medzi dievčatkami v našom meste je paleta výberu mien ešte bohatšia, maximálny počet hrdých nositeliek rovnakého mena je dva. Takými 'dvojičkami' sú napríklad Laura, Linda, Nina či Natália," doplnila Svocáková.



Najviac z týchto detí, až 42, má zapísané miesto narodenia Kežmarok, ďalších 30 Starú Ľubovňu a 15 Poprad. V zozname pôrodníc novonarodených Beľanov sú však aj vzdialenejšie destinácie ako Bratislava, Čadca, Prešov, Košice či Spišská Nová Ves. "Január a júl boli v našom meste v minulom roku dva mesiace, ktoré priniesli najčastejšie radosť z narodenia potomka, a to 12-krát v oboch mesiacoch. Na opačnom póle sú september a december – v septembri sa narodili iba traja noví obyvatelia Spišskej Belej a v decembri žiaden," dodala Svocáková s tým, že oslavovať narodeniny v rovnaký deň sa novorodencom z roku 2019 podarí iba trom – všetci prišli na svet 29. júla.



"Ak by sme udeľovali 'zlatú medailu' ulici s najvyššou pôrodnosťou v roku 2019, delili by sa o ňu Družstevná a Slnečná. Práve tam sme zaznamenali najväčší prírastok, narodilo sa tam po osem detí. Na druhom mieste sa umiestnili Hviezdoslavova a Kúpeľná ulica. V rodinách s trvalým pobytom na týchto adresách prišlo na svet po šesť detí," dodala na záver Svocáková. V súčasnosti žije v Spišskej Belej takmer 6700 ľudí s trvalým pobytom v meste.