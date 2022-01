Vlani sa vo Veľkom Krtíši narodilo 71 detí, viac bolo chlapcov

Veľký Krtíš 14. januára (TASR) – V uplynulom roku sa vo Veľkom Krtíši narodilo 71 detí, viac bolo chlapcov ako dievčat. Pre TASR to uviedla Lucia Zvarová z kancelárie primátora mesta s tým, že sa nenarodil ani jeden pár dvojičiek.



Ako dodala, chlapcov bolo 43 a dievčat 28. Z chlapčenských mien to boli najčastejšie Filip, Jakub, Michal, Patrik, Sebastian, Timon a Tomáš. "Z dievčenských zas Ema, Natália, Viktória a Vivien," zhrnula s tým, že sa objavili aj netradičné krstné mená. Sú to Amélia, Andreas, Cintia, Chanel, Maximiliano, Mia, Ruben a Samir.



Pripomenula tiež, že pandémia nového koronavírusu a s ňou súvisiace opatrenia sa nepodpísali na počte uzavretých manželstiev v meste. "Celkový počet sobášov bol vlani 53, z toho 10 cirkevných a 43 civilných,“ doplnila s tým, že najviac sobášov bolo v období od mája do augusta.



V roku 2021 sa do Veľkého Krtíša prihlásilo 140 nových obyvateľov, naopak, z obce sa odhlásilo 220 ľudí. Pod úbytok obyvateľov sa podpísali aj úmrtia. "V predošlom roku sme zaznamenali spolu 159 zosnulých. V porovnaní s minulými rokmi je to o niečo viac, v roku 2020 to bolo 130 zosnulých, v roku 2019 ich bolo 138 a v roku 2018 zas 133," zdôraznila. Podľa nej k 1. januáru tohto roka mal Veľký Krtíš v evidencii 10.921 obyvateľov, ktorí majú v meste prihlásený trvalý pobyt.