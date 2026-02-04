< sekcia Regióny
Vlani zmizlo z košických ulíc 360 vrakov
Najviac ich bolo v mestskej časti Západ (93), na Juhu (49), na Severe (48) a na Sídlisku KVP (43).
Autor TASR
Košice 4. februára (TASR) - Počas uplynulého roka zmizlo z košických ulíc celkovo 360 vrakov. Informuje o tom mesto na svojej webovej stránke. Najviac ich bolo v mestskej časti Západ (93), na Juhu (49), na Severe (48) a na Sídlisku KVP (43). „Vo väčšine prípadov ich po našom upozornení odstránili samotní majitelia,“ uviedol primátor Jaroslav Polaček s tým, že na zberné parkovisko Bytového podniku mesta Košice (BPMK) bolo odtiahnutých 36 áut.
Zberné parkovisko s kapacitou 82 miest funguje v areáli BPMK na Južnom nábreží od mája minulého roka. Mesto do jeho vybudovania investovalo 840.000 eur. Slúži najmä na dočasné umiestnenie odtiahnutých vrakov vozidiel, ktoré by inak zaberali parkovacie miesta v uliciach Košíc. „Dlhodobo sme zaznamenávali podnety obyvateľov na to, ako rôzne autovraky znehodnocujú verejný priestor. Hľadali sme preto riešenie, ako by sme túto službu mohli zabezpečiť vo vlastnej réžii a zrýchliť celý tento proces, čo sa nám za uplynulé mesiace podarilo. Výsledkom je viac parkovacích miest najmä pre obyvateľov našich sídlisk a čistejšie ulice,“ povedal Polaček.
BPMK vykonal za uplynulý rok celkom 604 úkonov v rámci odťahovej služby. Okrem odstraňovania autovrakov odtiahli aj 178 automobilov tvoriacich prekážku na ceste. Ďalších 337 áut bolo odtiahnutých na objednávku a zvyšných 53 úkonov uskutočnili v rámci iných situácií.
Magistrát pripomína, že ak vozidlo nemá platnú STK alebo emisnú kontrolu viac ako pol roka, mesto ako správca komunikácie môže nechať takéto vozidlo odstrániť z cestnej komunikácie.
Obyvatelia môžu nahlasovať prítomnosť vrakov alebo starých vozidiel e-mailom na adrese vraky@kosice.sk.
