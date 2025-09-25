Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Vlastivedné múzeum v Galante sprístupní putovnú výstavu múmií

Ilustračná fotografia. Foto: TERAZ.sk

Slávnostné otvorenie výstavy sa uskutoční vo štvrtok o 17.00 h v hlavnej budove múzea.

Autor TASR
Galanta 25. septembra (TASR) - Vlastivedné múzeum v Galante sprístupní vo štvrtok podvečer putovnú výstavu s názvom Tajomstvá múmií z Vácu. Výstava odprezentuje unikátne prípady prirodzenej mumifikácie ľudských pozostatkov. Informovala o tom Judit Pukkai z múzea.

Slávnostné otvorenie výstavy sa uskutoční vo štvrtok o 17.00 h v hlavnej budove múzea. „Výstava v tejto zostave a rozsahu bude na Slovensku sprístupnená prvýkrát. Návštevníci si ju budú môcť pozrieť do konca decembra 2025,“ priblížila Pukkai. Odporúčaná veková hranica pre návštevníkov je od 16 rokov alebo v sprievode dospelej osoby.

Ide o putovnú výstavu Maďarského národného múzea - zbierky Maďarského prírodovedného múzea a Múzea Ignáca Tragora vo Váci. „Expozícia nepredstavuje len prirodzene mumifikované ľudské telá, ale zároveň priblíži príbeh ich objavenia, osobné osudy múmií a vedecké výsledky ich skúmania pomocou prírodovedných metód,“ doplnila.
