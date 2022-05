Vlastivedné múzeum v Hlohovci otvorilo výstavu Klenoty zeme a vesmíru

Hlohovec 2. mája (TASR) - Multižánrovú výstavu Klenoty zeme a vesmíru, ktorá bola vytvorená pri príležitosti 50. výročia vzniku Hvezdárne a planetária Milana Rastislava Štefánika, sprístupnili pre návštevníkov Vlastivedného múzea v Hlohovci. TASR o tom informoval riaditeľ hvezdárne Karol Petrík.



Výstava sa skladá z viacerých častí. "Súčasťou výstavy sú fotografie prírody, ktorých autorom je jeden z najlepších fotografov prírody v Európe Filip Kulisev. Významnou časťou sú aj fotografie popredných slovenských astrofotografov, ktorí získali ocenenia nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí," uviedol pre TASR Petrík.



Ako doplnil, srdcom celej výstavy sú vízie umeleckého sochára Drahomíra Prihela. "Vo svojich dielach zvýrazňuje a prebudováva vesmír do obrovského monumentálneho zatavenia sklených útvarov. Ide o výstavu, ktorú by mal vidieť nielen každý milovník prírody, ale predovšetkým umenia a kultúry," informoval riaditeľ hvezdárne.



Výstava bude sprístupnená v priestoroch výstavnej siene Vlastivedného múzea v Hlohovci na Rázusovej ulici do 5. júna.