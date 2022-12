Vlastníci bytov v Partizánskom zaplatia vyššiu daň z nehnuteľnosti

Partizánske 18. decembra (TASR) - Vlastníci bytov v Partizánskom v budúcom roku zaplatia o približne 100 percent vyššiu daň z nehnuteľnosti ako v tomto roku. Náklady stúpnu i vlastníkom ostatných typov nehnuteľností. Nové sadzby dane, ktoré schválili mestskí poslanci na svojom rokovaní tento týždeň, odôvodnila radnica zvýšenými výdavkami samosprávy.



"V roku 2022 malo mesto výdavky, ktoré vyplynuli zo zákonov prijatých až počas roka štátom a neboli dodatočne kryté zo štátneho rozpočtu. K týmto výdavkom v roku 2023 sa pridajú ďalšie z dôvodu ďalšieho nárastu platov a zníženia príjmov z podielových daní, ktoré súvisia s novelami zákonov v Národnej rade (NR) SR," spomenula samospráva v dôvodovej správe.



Pripomenula, že parlament ešte neschválil štátny rozpočet a v NR SR je niekoľko zákonov, ktoré ovplyvnia ako príjmovú, tak i výdavkovú stranu rozpočtov miestnych samospráv. Okrem toho na rozpočet vplýva stav štátneho dlhu a uplatňovanie dlhovej brzdy či inflácia.



Primátor Jozef Božik zdôraznil, že samosprávy opakovane upozorňovali štát, že daňový bonus zoberie samosprávam peniaze a budú sa musieť nejako zariadiť. "Štát umožnil mestám a obciam, aby prijali deficitné rozpočty, čo je absolútne unikum. Som rád, že kontrolóri neodporúčajú a nikdy nebudú akceptovať, aby samosprávy išli do schodkových rozpočtov, lebo to je začiatok konca," upozornil primátor.



Výpadok príjmu v nadväznosti na prijatú legislatívu a navýšenie platov Božik odhadol na 2,4 milióna eur, pričom po započítaní prisľúbenej kompenzácie zo strany dočasne povereného ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) je to na úrovni 2,1 milióna eur.



Priemerné navrhované zvýšenie daní zo stavieb predstavuje podľa výpočtu radnice 42,49 percenta. "Najvyššie je na bytoch a nebytových priestoroch - o približne 100 percent, a to z dôvodu nízkej doterajšej sadzby a tiež z dôvodu, že vlastníkom týchto nehnuteľností mesto zabezpečuje najväčší servis. Bytové domy majú zabezpečovanú údržbu chodníkov a zelene v okolí z mestského rozpočtu," argumentovala samospráva.



Vlastníci rodinných domov zaplatia o približne 50 percent vyššiu sadzbu ako v tomto roku. Rovnaké zvýšenie bude platiť aj pre garáže. Najnižšie zvýšenie o 25 percent sa dotkne priemyselných stavieb a stavieb na podnikanie. "Toto reflektuje celkový nepriaznivý ekonomický vývoj v spoločnosti a je snahou mesta zaťažiť podnikateľské stavby menším dielom v porovnaní s fyzickými osobami v snahe podporiť zachovanie podnikateľských aktivít," zdôvodnila samospráva. Proti zvýšeniu tejto sadzby dane sa postavili podnikatelia z tzv. hnedého parku, ktorý poslancom zaslali otvorený list. Uvedomujú si, že k nejakému navýšeniu musí prísť, no navrhli 20 percent.



Prvotný návrh počítal ešte s vyššou sadzbou dane. Schválené sadzby označil primátor za kompromis, pričom radnica ho dosiahla rozsiahlym rokovaním. Pristúpiť k nemu musela, aby neobmedzovala služby.