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Vlastník neoprávnene zbúranej budovy v Trenčíne splnil iba jednu úlohu
KPÚ Trenčín vydal po troch mesiacoch od zbúrania rozhodnutie, na základe ktorého musí majiteľ (spoločnosť DA Agency) postaviť repliku asanovanej časti budovy.
Autor TASR
Trenčín 29. júla (TASR) - Vlastník neoprávnene zbúranej historickej budovy v mestskej pamiatkovej rezervácii v Trenčíne splnil iba jedno z bezodkladných opatrení, ktoré mu nariadili vykonať pamiatkari. Počas kontrolného dňa o tom v stredu informovala riaditeľka Krajského pamiatkového úradu (KPÚ) Trenčín Veronika Masárová.
„KPÚ v Trenčíne vykonal štátny pamiatkový dohľad zameraný na kontrolu plnenia opatrení uložených vlastníkovi národnej kultúrnej pamiatky právoplatným rozhodnutím úradu. Z uložených bezodkladných opatrení bolo splnené iba zabezpečenie areálu pred vstupom nepovolaných osôb prostredníctvom oplotenia. Ostatné uložené povinnosti týkajúce sa najmä ochrany zachovaných častí objektu pred poveternostnými vplyvmi, odstránenia sutiny zo stropu zachovaného dvorového krídla a realizácia ďalších opatrení smerujúcich k zachovaniu pamiatkových hodnôt, splnené neboli,“ povedala Masárová.
Ako dodala, KPÚ vyhodnotí zistenia zo štátneho pamiatkového dohľadu a bude ďalej postupovať v súlade so zákonom o ochrane pamiatkového fondu a ďalšími právnymi predpismi.
„Nesplnenie povinností uložených právoplatným rozhodnutím je porušením zákona. Pamiatkový zákon umožňuje za takéto konanie uložiť sankciu. O jej uložení musí rozhodnúť správny orgán v riadnom správnom konaní, preto nemôžeme jeho výsledok vopred prejudikovať,“ doplnila riaditeľka KPÚ.
Meštiansky dom z 19. storočia nechal majiteľ zbúrať bez povolenia v januári tohto roku. Pamiatkari podali trestné oznámenie na políciu, ktorá začala trestné stíhanie pre prečin poškodzovania a znehodnocovania kultúrnej pamiatky.
KPÚ Trenčín vydal po troch mesiacoch od zbúrania rozhodnutie, na základe ktorého musí majiteľ (spoločnosť DA Agency) postaviť repliku asanovanej časti budovy. Úrad takúto povinnosť uložil prvýkrát v histórii. V prípade nepostavenia repliky hrozí majiteľovi pokuta od 300.000 do milióna eur.
Podľa právneho zástupcu vlastníka budovy Ivana Rajníčka, KPÚ uložil majiteľovi v marci úlohy, rozhodnutie nadobudlo platnosť 3. júla. Pamiatkari si skontrolovali plnenie uložených úloh.
„My sme argumentovali čo sa splnilo, čo sa nesplnilo. Problém však nie je v tom, čo sme splnili a čo sme nesplnili, ale v tom, že či je stavba národná kultúrna pamiatka a či má KPÚ právo zadávať povinnosti, ktoré nemôže zadávať v budovách, ktoré nie sú národné kultúrne pamiatky,“ doplnil Rajníček.
„KPÚ v Trenčíne vykonal štátny pamiatkový dohľad zameraný na kontrolu plnenia opatrení uložených vlastníkovi národnej kultúrnej pamiatky právoplatným rozhodnutím úradu. Z uložených bezodkladných opatrení bolo splnené iba zabezpečenie areálu pred vstupom nepovolaných osôb prostredníctvom oplotenia. Ostatné uložené povinnosti týkajúce sa najmä ochrany zachovaných častí objektu pred poveternostnými vplyvmi, odstránenia sutiny zo stropu zachovaného dvorového krídla a realizácia ďalších opatrení smerujúcich k zachovaniu pamiatkových hodnôt, splnené neboli,“ povedala Masárová.
Ako dodala, KPÚ vyhodnotí zistenia zo štátneho pamiatkového dohľadu a bude ďalej postupovať v súlade so zákonom o ochrane pamiatkového fondu a ďalšími právnymi predpismi.
„Nesplnenie povinností uložených právoplatným rozhodnutím je porušením zákona. Pamiatkový zákon umožňuje za takéto konanie uložiť sankciu. O jej uložení musí rozhodnúť správny orgán v riadnom správnom konaní, preto nemôžeme jeho výsledok vopred prejudikovať,“ doplnila riaditeľka KPÚ.
Meštiansky dom z 19. storočia nechal majiteľ zbúrať bez povolenia v januári tohto roku. Pamiatkari podali trestné oznámenie na políciu, ktorá začala trestné stíhanie pre prečin poškodzovania a znehodnocovania kultúrnej pamiatky.
KPÚ Trenčín vydal po troch mesiacoch od zbúrania rozhodnutie, na základe ktorého musí majiteľ (spoločnosť DA Agency) postaviť repliku asanovanej časti budovy. Úrad takúto povinnosť uložil prvýkrát v histórii. V prípade nepostavenia repliky hrozí majiteľovi pokuta od 300.000 do milióna eur.
Podľa právneho zástupcu vlastníka budovy Ivana Rajníčka, KPÚ uložil majiteľovi v marci úlohy, rozhodnutie nadobudlo platnosť 3. júla. Pamiatkari si skontrolovali plnenie uložených úloh.
„My sme argumentovali čo sa splnilo, čo sa nesplnilo. Problém však nie je v tom, čo sme splnili a čo sme nesplnili, ale v tom, že či je stavba národná kultúrna pamiatka a či má KPÚ právo zadávať povinnosti, ktoré nemôže zadávať v budovách, ktoré nie sú národné kultúrne pamiatky,“ doplnil Rajníček.