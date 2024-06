Vlastník radnice v B. Bystrici začína s rekonštrukciou jej balkóna

Banská Bystrica 25. júna (TASR) - Mestská spoločnosť MBB, ktorá je vlastníkom historickej radnice na Námestí SNP v Banskej Bystrici, začala od utorka s obnovou jej predsunutého balkóna. Počas stavebných prác, ktoré by mali trvať tri až štyri týždne, bude zaistený bezpečný prístup osôb cez hlavný vstup do objektu tejto národnej kultúrnej pamiatky. Informoval o tom Miroslav Strelec z kancelárie primátora.



Balkón umiestnený na centrálnej fasáde radnice, ktorý zdobil mestský erb a viali z neho vlajky mesta, Slovenskej republiky a Európskej únie, bol už v nevyhovujúcom stave.



"Celý projekt rekonštrukcie sme vypracovali na základe požiadavky Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica. Vymenená bude dlažba na balkóne a opravená fasáda v poškodených miestach pod konštrukciou balkóna. Okrem toho zhotoviteľ zabezpečí hydroizoláciu, doplní omietky a výmaľbu," priblížil predseda predstavenstva spoločnosti MBB Dušan Argaláš.



Okolo balkóna a pod ním postavia priestorové lešenie, ktoré umožní bezpečnú demontáž existujúcich a montáž nových konštrukcií a aj ošetrenie kamenných balkónových konštrukcií. Lešenie umožní bezpečný pohyb pracovníkov a návštevníkov radnice, ktorá má byť i počas obnovy balkóna otvorená v pracovných dňoch od 8.00 do 17.00 h a v sobotu medzi 10.00 až 15.00 h.



"Garantovaná bude nielen bezpečnosť návštevníkov a zamestnancov radnice, ale skrášli sa aj vizuálna stránka historického objektu. Verím, že budova, s ktorou sa spája minulosť Banskej Bystrice, si našu pozornosť zaslúži. Nachádza sa v historickom centre mesta a je jednou z jeho dominánt," zdôraznil primátor Ján Nosko.



Po obnove balkóna neskôr na zábradlie umiestnia repliku mestského erbu. Originál, ktorý je v súčasnosti v reštaurátorskom ateliéri, bude zdobiť interiér radnice s primeranou prezentáciou i s doplňujúcimi informáciami o histórii a obnove erbu.