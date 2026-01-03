< sekcia Regióny
Vlastníkom bývalej školskej jedálne v Detve sa stane mesto
BBSK podľa Čiernej zároveň nadobudne do svojho vlastníctva parcelu susediacu s pozemkom, na ktorom má v budúcnosti stáť nové Centrum tradičnej kultúry (CTK) v Detve.
Autor TASR
Detva 3. januára (TASR) - Budova bývalej školskej jedálne v Detve bude predmetom vzájomnej zámeny nehnuteľností medzi Banskobystrickým samosprávnym krajom (BBSK) a mestom Detva. Na základe zmluvy sa vlastníkom jedálne stane mesto. TASR o tom informovala Vanesa Čierna z tlačového oddelenia kraja.
BBSK podľa Čiernej zároveň nadobudne do svojho vlastníctva parcelu susediacu s pozemkom, na ktorom má v budúcnosti stáť nové Centrum tradičnej kultúry (CTK) v Detve.
Ako uviedla, v súvislosti s budovou bývalej jedálne štyrikrát vyhlásili súťaž na jej predaj a raz na jej nájom. „Žiadna z nich však nebola úspešná a z tohto dôvodu kraj oslovil mesto Detva,“ objasnila s tým, že znaleckým posudkom stanovili všeobecnú hodnotu budovy bývalej jedálne vo výške 58.000 eur.
Primátor Detvy Branislav Baran povedal, že mestské zastupiteľstvo schválilo zámenu pozemkov pod CTK, ktoré má vyrásť počas tohto roka. „Za to by sme mali dostať pozemky pri športovej hale, kde by sme chceli vybudovať veľké parkovisko. Zároveň sa nám darovaním podarilo získať aj budovu bývalej jedálne,“ vysvetlil.
Nový areál CTK v historickej časti Detvy by mal slúžiť ako kancelárske a výstavné priestory s tanečnou sálou a javiskom. CTK v Detve je pobočkou Podpolianskeho osvetového strediska, špecializuje sa na výskum a dokumentáciu vybraných javov tradičnej kultúry a ich sprístupnenie odbornej i laickej verejnosti. V súčasnosti sídli centrum v detvianskom kultúrnom dome, kraj však chce na jeho činnosť zabezpečiť prezentačný pracovný priestor.
Bývalá jedáleň je v súčasnosti v správe Spojenej školy v Detve. Jedna z budov, ktoré sú súčasťou areálu detvianskych stredných škôl, už dlhšie nie je v prevádzke a pustne. V minulosti veľká miestnosť slúžila nielen na stravovanie študentov stredných škôl, organizovali v nej tiež spoločenské akcie, svadby či kary. Tvorili ju priestranná kuchyňa a rozsiahly priestor na stoly i tancovanie.
BBSK podľa Čiernej zároveň nadobudne do svojho vlastníctva parcelu susediacu s pozemkom, na ktorom má v budúcnosti stáť nové Centrum tradičnej kultúry (CTK) v Detve.
Ako uviedla, v súvislosti s budovou bývalej jedálne štyrikrát vyhlásili súťaž na jej predaj a raz na jej nájom. „Žiadna z nich však nebola úspešná a z tohto dôvodu kraj oslovil mesto Detva,“ objasnila s tým, že znaleckým posudkom stanovili všeobecnú hodnotu budovy bývalej jedálne vo výške 58.000 eur.
Primátor Detvy Branislav Baran povedal, že mestské zastupiteľstvo schválilo zámenu pozemkov pod CTK, ktoré má vyrásť počas tohto roka. „Za to by sme mali dostať pozemky pri športovej hale, kde by sme chceli vybudovať veľké parkovisko. Zároveň sa nám darovaním podarilo získať aj budovu bývalej jedálne,“ vysvetlil.
Nový areál CTK v historickej časti Detvy by mal slúžiť ako kancelárske a výstavné priestory s tanečnou sálou a javiskom. CTK v Detve je pobočkou Podpolianskeho osvetového strediska, špecializuje sa na výskum a dokumentáciu vybraných javov tradičnej kultúry a ich sprístupnenie odbornej i laickej verejnosti. V súčasnosti sídli centrum v detvianskom kultúrnom dome, kraj však chce na jeho činnosť zabezpečiť prezentačný pracovný priestor.
Bývalá jedáleň je v súčasnosti v správe Spojenej školy v Detve. Jedna z budov, ktoré sú súčasťou areálu detvianskych stredných škôl, už dlhšie nie je v prevádzke a pustne. V minulosti veľká miestnosť slúžila nielen na stravovanie študentov stredných škôl, organizovali v nej tiež spoločenské akcie, svadby či kary. Tvorili ju priestranná kuchyňa a rozsiahly priestor na stoly i tancovanie.