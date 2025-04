Vlček: Súčasťou investície vo Vajnoroch musia byť dopravné riešenia

Bratislava 30. apríla (TASR) - Je nevyhnutné, aby súčasťou strategickej investície, akou má byť nová národná nemocnica v bratislavských Vajnoroch, boli aj dopravné riešenia. Štát sa musí podieľať na ich realizácii i financovaní. Musia nielen zabezpečiť efektívnu dopravnú obslužnosť nemocnice, ale zároveň nezaťažiť už v súčasnosti komplikovanú dopravnú situáciu v dotknutom území. Konštatuje to starosta Vajnôr Michal Vlček na sociálnej sieti.



„Ako starosta som si dovolil členov vlády požiadať, aby mestskej časti boli poskytnuté všetky dostupné a relevantné informácie. Nielen o samotnej výstavbe nemocnice, ale najmä o riešení dopravnej infraštruktúry počas výstavby aj po jej uvedení do prevádzky,“ zdôrazňuje Vlček.



Za potrebné považuje napríklad napojenie predmetnej lokality na diaľnicu prostredníctvom severného obchvatu Vajnôr, rovnako tak rozšírenie ulice Rybničná na štvorprúdovú komunikáciu, ktorá je v bezprostrednom dotyku budúcej nemocnice, vrátane úpravy Vajnorského nadjazdu. Za dôležité považuje taktiež garantovať dostupnosť električkovej dopravy na obsluhu danej oblasti. V neposlednom rade poukazuje na potrebu riešiť manažment podzemných vôd, ktorý je podľa neho problémom širokého okolia.



Starosta zopakoval, že mestská časť plánovanú novú nemocnicu víta, pričom dlhodobo deklaruje, že práve Vajnory spĺňajú všetky predpoklady na umiestnenie kľúčovej zdravotníckej a zároveň vzdelávacej inštitúcie. Ako mestská časť, na území ktorej sa má výstavba realizovať, však požaduje a bude žiadať k danému projektu viac informácií. Upozornil na to listom aj ministrov zdravotníctva a obrany. V súčasnosti totiž nedisponuje žiadnymi ďalšími informáciami okrem tých, ktoré boli zverejnené v materiáloch predložených na rokovanie vlády či medializované po tlačových konferenciách.



Pripomienkovanie zámeru novej štátnej nemocnice avizuje aj starosta Rače Michal Drotován, keďže menšia časť zámeru sa má nachádzať aj v katastri tejto mestskej časti. Urobiť tak chce v prípade, ak to bude samospráve umožnené, keďže proces má ísť špeciálnym režimom cez štátne stavebné úrady.



Pripomenul zároveň, že za kľúčové považuje riešenie dopravy (autá, sanitky, zásobovanie a verejná doprava). Verí, že do riešenia širších vzťahov zahrnú aj diskusiu s mestskými časťami Vajnory a Rača, hlavným mestom aj Bratislavským samosprávnym krajom.



„Je to dôležité preto, aby sa navrhovaná nemocnica stala integrálnou súčasťou mesta vrátane verejnej dopravy - ideálne predĺženia električiek - a nie ‚nemocnicou v strede poľa‘,“ napísal na sociálnej sieti Drotován.



Nová Národná univerzitná nemocnica generála Milana Rastislava Štefánika, ktorá sa má postaviť v Bratislave, bude strategickou investíciou. Celkové plánované investičné náklady odhadujú na úrovni 1,27 miliardy eur bez DPH. Rozhodla o tom vláda na svojom výjazdovom rokovaní v Malej Lehote v okrese Žarnovica.