Dobrovoľný hasičský zbor vo Vlčkovciach bude oslavovať sté výročie

Vlčkovce 15. augusta (TASR) – Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) v obci Vlčkovce sa pripravuje na oslavu 100. výročia svojho založenia. Jubileum si hasiči chceli pripomenúť už vo februári a v posunutom termíne v máji tohto roka, no napokon museli oslavu preložiť pre pandémiu až na záver leta. Starosta obce Ivan Dobrovodský, ktorý si ako člen zboru zobral na plecia organizáciu osláv, verí, že v poslednú augustovú sobotu sa už zámer podarí.



„V úvode plánujeme ďakovnú omšu v miestnom kostole a po skončení odtiaľ na ihrisko pôjde sprievod. V čele bude historická hasičská striekačka,“ povedal Dobrovodský pre TASR. Za ňou vlajkonosiči ponesú zborovú a zástavy družobných DHZ z Križovian nad Dudváhom, Zavara, Šúroviec, Bučian a Brestovian, s ktorými sú Vlčkovce v spoločnom okrsku, ďalej sa do sprievodu zaradia hasiči z Abrahámu, Voderád, Bohdanoviec nad Trnavou, tiež Mostovej, Centrálnej záchrannej služby z Gabčíkova a trnavských DHZ a DHZ Pole. Do sprievodu zaradia aj súčasnú hasičskú techniku, súbor Vlčkovanka a dychovú hudbu Šúrovanka.



„Na ihrisku bude odovzdávanie čestných uznaní obce a DHZ, in memoriam deviatim bývalým členom, ďalej tiež niektorým súčasným členom a ďalším,“ povedal Dobrovodský. Organizátori pripravujú pre hasičov i Voderadčanov aj dve prekvapenia, z nich jedno je publikácia o histórii DHZ z pera starostu. Súčasťou slávnosti budú i ukážky techniky, ktoré majú dobrovoľní hasiči k dispozícii.



DHZ vznikol vo Vlčkovciach v roku 1921, zakladateľmi zboru boli Ján Kollár a Jozef Kocián. Hasiči účinkovali pri všetkých udalostiach, kde bola potrebná ich pomoc, v roku 1971 prezident udelil členovi Jaroslavovi Bočkovi vyznamenanie Za statočnosť pri záchrane života dieťaťa pri požiari. V rokoch 2005 až 2017 mal zbor z dôvodu nízkeho záujmu pauzu, odvtedy funguje, podarilo sa obnoviť stanicu a doplniť techniku.