Kukuričné bludisko vo Vlčkovciach bude aj tento rok

Vlaňajšie premiérové bludisko malo podľa návštevnosť nad očakávanie, hoci ju ovplyvnili aj mimoriadne horúce letné dni.

Vlčkovce 24. februára (TASR) – Kukuričné bludisko, v ktorom sa dá ľubovoľne dlho hľadať východ a zažiť pritom množstvo zábavy, bude aj toto leto na poli pri Vlčkovciach. Dokonca zdvojnásobí svoju rozlohu. Aktuálne je už rozkreslené na štvorčekovom papieri otca myšlienky Miroslava Sedláka, ktorý čaká na apríl, keď kukuricu začnú siať.



"Bludiská budú dve a na rozlohe zhruba päť a pol hektára, vlani to bolo dva a pol hektára," povedal pre TASR Sedlák, konateľ spoločnosti, ktorej roľa s kukuricou patrí. Labyrint mal 1,9 kilometra dlhú trasu, v tomto roku to bude dohromady vyše štyroch kilometrov.



"Mysleli sme však na menšie deti, pre ktoré urobíme bludisko o niečo menšie a aj menej komplikované, ako bolo v minulom roku. Také, aby mohli splniť všetky úlohy a mali z toho radosť. Pre väčších či dospelých pridáme druhé, veľké bludisko," uviedol.



Obe budú v kukurici okolo troch metrov vysokej, aj keď niekoľko nesprávnych a jednu správnu cestu musia vysekať v poraste už vtedy, keď sú rastliny do výšky kolien. Sedlák počíta s tým, že bludiská otvoria v polovici júna a k dispozícii budú zhruba do konca septembra.



Vlaňajšie premiérové bludisko malo podľa Sedláka návštevnosť nad očakávanie, hoci ju ovplyvnili aj mimoriadne horúce letné dni. "Chodili k nám ľudia z celého Slovenska, doslova z každého kraja. Veľa bolo návštevníkov z Čiech i iných krajín," zrekapituloval Sedlák. Keďže sa bludisko nachádza v blízkosti diaľnice D1, nemali záujemcovia problém túto atrakciu nájsť.



Organizátori pripravia aj zázemie pre návštevníkov, bude možné si zakúpiť nápoje alebo kukuricu na. "Využijeme opäť zázemie, ktoré máme pripravené na samozber jahôd, čo sa u nás každoročne robí," dodal Sedlák. Pribudne prístrešok, kam sa bude možné schovať pred páľavou alebo nečakaným dažďom.