Vlčkovce 6. júla (TASR) – Kukuričné bludisko vo Vlčkovciach má v tomto roku podobu dinosaura a pre dospelých bez ohraničenia veku je pripravené vo forme viacerých geometrických tvarov. Na poli pri rýchlostnej ceste v smere na Trnavu vyrástlo už tretie leto. Vlani ho podľa konateľa organizátorskej spoločnosti Sezaland Miroslava Sedláka navštívilo viac ako 15.000 ľudí.



Labyrint s vysokou kukuricou pripravujú zakaždým na poli s rozlohou niekoľkých hektárov. Trasa pre starších, kde je okolo stovky kruhov, štvorcov či obdĺžnikov, meria okolo 2500 metrov, ale ako uviedol Sedlák, kým si súťažiaci preverí orientačné schopnosti a nájde všetky stanovištia a správnu cestu von, nachodí sa podstatne viac. V prípade dinosaura je to okolo jedného kilometra. Na oboch trasách je po deväť stanovíšť, na ktorých treba odpovedať na otázky do tajničky, za správne odpovede deti dostanú pri východe malý darček.



V tomto roku museli organizáciu bludiska podriadiť požiadavkám na ochranu zdravia proti novému koronavírusu. K dispozícii je bufet s rozšírenými službami, napríklad pre čakajúcich rodičov, ktorí pustia deti na dobrodružnú cestu samy, ohnisko, na skákanie i pyramída z balíkov slamy. Počas víkendov je možná aj jazda na traktore. "Chodia k nám deti z táborov, a to najmä dopoludnia. Popoludní prichádzajú rodičia, ale hlavne starí rodičia s deťmi, pridávajú sa aj starší, páriky či skupiny priateľov," povedal Sedlák.



Organizátor upozornil, že na vypĺňanie tajničiek si z hygienických dôvodov treba priniesť vlastné pero, tiež rúško alebo šatku na prekrytie tváre. Na bludisko dohliadajú počas celého otváracieho času organizátori.